Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Oğuz Aydın planı belli oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro planlamasında Oğuz Aydın önemli bir yer tutuyor. İlk 11'deki yeri garanti olmayan milli futbolcu, farklı pozisyonlarda görev yapabilmesi nedeniyle teknik heyetin alternatifleri arasında bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ÜÇ FUTBOLCUYA ALTERNATİF
Asıl mevkisi sol kanat olan Oğuz Aydın, sağ kanat ve sağ bek pozisyonlarında da forma giyebiliyor.
İsmail Kartal, milli futbolcuyu Semedo, Greenwood ve Kerem'e alternatif olarak değerlendiriyor.
Oğuz Aydın, çok yönlü yapısıyla sarı-lacivertli teknik adamın kadro planlamasında önemli bir seçenek olmayı sürdürüyor.
Asıl mevkisi sol kanat olan Oğuz Aydın, sağ kanat ve sağ bek pozisyonlarında da forma giyebiliyor.
İsmail Kartal, milli futbolcuyu Semedo, Greenwood ve Kerem'e alternatif olarak değerlendiriyor.
Oğuz Aydın, çok yönlü yapısıyla sarı-lacivertli teknik adamın kadro planlamasında önemli bir seçenek olmayı sürdürüyor.