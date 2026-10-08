Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Oğuz Aydın planı belli oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Oğuz Aydın'ı kadro planlamasında önemli bir alternatif olarak görüyor. Milli futbolcu, farklı pozisyonlarda görev yapabilmesiyle teknik heyetin elini güçlendiriyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 09:36
Haber: Türkiye, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Oğuz Aydın planı belli oldu
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro planlamasında Oğuz Aydın önemli bir yer tutuyor. İlk 11'deki yeri garanti olmayan milli futbolcu, farklı pozisyonlarda görev yapabilmesi nedeniyle teknik heyetin alternatifleri arasında bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ÜÇ FUTBOLCUYA ALTERNATİF

Asıl mevkisi sol kanat olan Oğuz Aydın, sağ kanat ve sağ bek pozisyonlarında da forma giyebiliyor.

İsmail Kartal, milli futbolcuyu Semedo, Greenwood ve Kerem'e alternatif olarak değerlendiriyor.

Oğuz Aydın, çok yönlü yapısıyla sarı-lacivertli teknik adamın kadro planlamasında önemli bir seçenek olmayı sürdürüyor.

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