Vincenzo Montella için iki farklı iddia!

Montella'ya 2028'e kadar sözleşme uzatma piyangosunu vurduran yüzde 62'lik galibiyet oranı, Dünya Kupası ve Uluslar Ligi'nde yüzde 22'ye düştü. Ancak İtalyan hoca görevine devam ediyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, göndermemekte diretiyor. Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası sonrası da "Dünya Kupası'na taşıyan da futbolcular ve başlarındaki Montella. Burası bir kulüp değil. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz" demişti.