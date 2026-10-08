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Vincenzo Montella için iki farklı iddia!




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VINCENZO MONTELLA İDDİALARI

Geleceği tartışılan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için iki farklı iddia gündeme geldi.

VINCENZO MONTELLA İDDİALARI
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BAŞKA KOZU YOK!

Sözcü'de yer alan habere göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sarsılan koltuğunu güvence altına almak için Vincenzo Montella ile yollarını ayırmak dışında kozu bulunmuyor.

BAŞKA KOZU YOK!
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DESTEĞİ KAYBETTİ

Gerek yönetim içerisindeki fikir ayrılıkları gerekse Türk futbolunda bir türlü dinmeyen kaos ortamı, Hacıosmanoğlu'nu ciddi bir baskı altına soktu. Milli Takım'ın aldığı sonuçlar üzerinden hedef tahtasına oturtulan Montella da desteğini kaybetti.

DESTEĞİ KAYBETTİ
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MONTELLA İÇİN İNAT ETTİ

Uzmanlar, Pep Guardiola gibi bir dünya markasının Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kredisini yeniden artıracağını belirtiyor. Ancak beklenmedik kararlar alan Hacıosmanoğlu'nun Montella'nın da görevine son vermeme konusunda inat ettiği bildirildi.

MONTELLA İÇİN İNAT ETTİ
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BÜYÜK DÜŞÜŞ

Montella'ya 2028'e kadar sözleşme uzatma piyangosunu vurduran yüzde 62'lik galibiyet oranı, Dünya Kupası ve Uluslar Ligi'nde yüzde 22'ye düştü. Ancak İtalyan hoca görevine devam ediyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, göndermemekte diretiyor. Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası sonrası da "Dünya Kupası'na taşıyan da futbolcular ve başlarındaki Montella. Burası bir kulüp değil. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz" demişti.

BÜYÜK DÜŞÜŞ
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TOPLANTIDA GÜNDEM MONTELLA

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunun cuma günü Riva’da gerçekleştireceği kritik zirvede masaya yatırılacak en önemli konuların başında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın durumu geliyor.

TOPLANTIDA GÜNDEM MONTELLA
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KREDİSİNİ TÜKETTİ

Eylül 2023’te göre getirilen ve geçen sene sözleşmesi Euro 2028’in sonuna kadar uzatılan Montella, Dünya Kupası’ndaki hüsranın ardından UEFA Uluslar A Ligi’nde 4 maçta 0 çekilmesi sonrası kredisini tüketti.

KREDİSİNİ TÜKETTİ
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YORUMLARI DA TEPKİ TOPLADI

A Ligi’nde puan alamayan 3 ülkeden biri olan Türkiye yediği 11 golle en başarısız ülke konumunda. “Milli Takım’ın bu seviyede üst üste maç yapma alışkanlığı yok” sözleri ve deneyim kazanıldığı yorumları da hocaya yönelik eleştirileri artırdı.

YORUMLARI DA TEPKİ TOPLADI
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TAZMİNAT ÖDENMEYECEK!

Yaşananlar sonrası TFF Yönetim Kurulu, son 3 maçta tribünlerin istifaya davet ettiği 52 yaşındaki çalıştırıcı ile devam etmeme kararı aldı. Montella’ya kendi talebiyle tazminat ödenmeyeceği öğrenildi.

TAZMİNAT ÖDENMEYECEK!


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