Galatasaray, Kasımpaşa'yı ağırlıyor!

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

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calendar 08 Ekim 2026 10:46 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026 10:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Kasımpaşa'yı ağırlıyor!
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RAMS Park'taki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 13 puanla ikinci sırada yer aldı. "Cimbom" bu müsabakalarda 13 kez ağları sarsarken, 10 golü kalesinde gördü.

Ligdeki ilk 6 maçında 2 galibiyet ve 4 beraberliği bulunan Kasımpaşa ise haftaya 10 puanla 8. sırada girdi.

Ligde son 38 iç saha maçında mağlup olmadı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 38 maçta mağlubiyet görmedi.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 30 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Ligin tek namağlup takımı Kasımpaşa

Kasımpaşa, ilk 6 hafta itibarıyla Süper Lig'deki tek namağlup takım konumunda bulunuyor.

Teknik direktör Emre Belözoğlu ile sezona iyi bir giriş yapan İstanbul ekibi, ilk 6 maçında Trabzonspor, İstanbul Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler ve TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kaldı. Kasımpaşa, ligde Arca Çorum FK ile Gençlerbirliği'ni de mağlup etmeyi başardı.

Lacivert-beyazlı ekip, bu müsabakalarda 7 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.

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