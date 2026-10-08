Sivasspor, 1. Lig'de Pendikspor'u konuk edecek

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Pendikspor'u konuk edecek Ekenler Beton Sivasspor'da 5 futbolcu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 11:22
Haber: AA, Fotoğraf: sivasspor.org.tr
Sivasspor, 1. Lig'de Pendikspor'u konuk edecek
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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında 9 Ekim Cuma günü evinde Orfa Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte Pendikspor karşılaşması öncesinde Amilton, Appindangoye, Süleyman Özdamar, Kamil Fidan ve Murat Paluli'nin sakatlıkları bulunuyor.

Sivas temsilcisi, geride kalan 8 haftada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı.

Pendikspor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda hanesine 10 puan yazdırdı.

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