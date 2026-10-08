Sivasspor, 1. Lig'de Pendikspor'u konuk edecek

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında 9 Ekim Cuma günü evinde Orfa Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Kırmızı-beyazlı ekipte Pendikspor karşılaşması öncesinde Amilton, Appindangoye, Süleyman Özdamar, Kamil Fidan ve Murat Paluli'nin sakatlıkları bulunuyor.
Sivas temsilcisi, geride kalan 8 haftada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı.
Pendikspor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda hanesine 10 puan yazdırdı.
Kırmızı-beyazlı ekipte Pendikspor karşılaşması öncesinde Amilton, Appindangoye, Süleyman Özdamar, Kamil Fidan ve Murat Paluli'nin sakatlıkları bulunuyor.
Sivas temsilcisi, geride kalan 8 haftada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı.
Pendikspor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda hanesine 10 puan yazdırdı.