Endrick'ten Milan'a yeşil ışık!

Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Endrick, ocak ayında kiralık olarak AC Milan'a gitmeye sıcak bakarken, transfer için kulüplerin anlaşması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 13:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Endrick'ten Milan'a yeşil ışık!
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Real Madrid'in genç forveti Endrick'in geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan basınından Gazzetta dello Sport'un haberine göre Brezilyalı futbolcu, ocak ayında kiralık olarak AC Milan'a transfer olmaya "evet" dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transferin gerçekleşmesi için Real Madrid ile AC Milan'ın anlaşması gerekiyor.

ENDRICK'İN FORMA HASRETİ

20 yaşındaki Endrick, bu sezon Real Madrid formasıyla yalnızca 4 dakika süre alabildi. Forma şansı bulamaması nedeniyle mutsuz olduğu belirtilen genç oyuncu, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

Endrick, geçtiğimiz sezon da Santiago Bernabeu'dan ayrılarak Lyon'da kiralık forma giymişti. Brezilyalı futbolcu, Fransa ekibinde 8 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.

MILAN TRANSFERİ DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

AC Milan'ın Endrick'i kiralama düşüncesi geçtiğimiz transfer döneminde de gündeme gelmiş ancak transfer, Jose Mourinho'nun ayrılığa engel olması nedeniyle gerçekleşmemişti.

Bu kez ise Endrick'in Milan'a gitmeye olumlu yaklaştığı ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin transferin kaderini belirleyeceği ifade edildi.

ROMA VE ASTON VILLA DA TAKİPTE

Endrick için AC Milan'ın yanı sıra Roma ve Aston Villa'nın da kiralama yarışında olduğu belirtildi.

Real Madrid, genç forveti 2024/25 sezonunda Palmeiras'tan 47,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

KİRALAMA MODELİ DEĞİŞEBİLİR

Haberde, Endrick'in Milan'a transferinin yalnızca bir sezonluk kiralama ile sınırlı kalmayabileceği de aktarıldı.

İki kulüp arasında farklı formüllerin değerlendirildiği belirtilirken, daha önce Brahim Diaz transferinde kullanılan modele benzer bir anlaşmanın da gündeme gelebileceği ifade edildi.

Brahim Diaz, Real Madrid'den kiralık olarak AC Milan'a gitmiş, ardından İspanyol ekibine geri dönmüştü.

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