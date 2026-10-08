Avrupa'da transferin gözdesi Michael Kayode

Liverpool, Arsenal, Tottenham, Newcastle United ve Juventus; Brentford forması giyen İtalyan sağ bek Michael Kayode ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Ekim 2026 16:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Avrupa'da transferin gözdesi Michael Kayode
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Brentford forması giyen Michael Kayode, Avrupa'da şimdiden transferin gözdesi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LIVERPOOL LİSTESİNE EKLEDİ

CaughtOffside'da yer alan habere göre, Liverpool, İtalyan sağ beki transfer listesine ekledi.

Arsenal, Tottenham ve Newcastle United gibi İngiliz ekipleri de 22 yaşındaki genç futbolcuyu yakından takip ediyor.

İTALYANLAR DA YAKIN TAKİPTE

İtalya'da ise Juventus başta olmak üzere üst düzey kulüpler, Kayode'nin gelişimini yakından takip ediyor.

Brentford'a şu anda ulaşan bir resmi teklif olmadığı ve İngiliz ekibinin genç futbolcuyu özellikle ocak ayında bırakmasının zor olduğu belirtildi.

Brentford'da bu sezon 7 maçta süre bulan Kayode, 1 kez ağları havalandırdı.

BRENTFORD İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Michael Kayode'nin, kulübü Brentford ile sözleşmesi 2032 yılına kadar devam ediyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.