Avrupa'da transferin gözdesi Michael Kayode

Brentford forması giyen Michael Kayode, Avrupa'da şimdiden transferin gözdesi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LIVERPOOL LİSTESİNE EKLEDİ
CaughtOffside'da yer alan habere göre, Liverpool, İtalyan sağ beki transfer listesine ekledi.
Arsenal, Tottenham ve Newcastle United gibi İngiliz ekipleri de 22 yaşındaki genç futbolcuyu yakından takip ediyor.
İTALYANLAR DA YAKIN TAKİPTE
İtalya'da ise Juventus başta olmak üzere üst düzey kulüpler, Kayode'nin gelişimini yakından takip ediyor.
Brentford'a şu anda ulaşan bir resmi teklif olmadığı ve İngiliz ekibinin genç futbolcuyu özellikle ocak ayında bırakmasının zor olduğu belirtildi.
Brentford'da bu sezon 7 maçta süre bulan Kayode, 1 kez ağları havalandırdı.
BRENTFORD İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Michael Kayode'nin, kulübü Brentford ile sözleşmesi 2032 yılına kadar devam ediyor.
CaughtOffside'da yer alan habere göre, Liverpool, İtalyan sağ beki transfer listesine ekledi.
Arsenal, Tottenham ve Newcastle United gibi İngiliz ekipleri de 22 yaşındaki genç futbolcuyu yakından takip ediyor.
İTALYANLAR DA YAKIN TAKİPTE
İtalya'da ise Juventus başta olmak üzere üst düzey kulüpler, Kayode'nin gelişimini yakından takip ediyor.
Brentford'a şu anda ulaşan bir resmi teklif olmadığı ve İngiliz ekibinin genç futbolcuyu özellikle ocak ayında bırakmasının zor olduğu belirtildi.
Brentford'da bu sezon 7 maçta süre bulan Kayode, 1 kez ağları havalandırdı.
BRENTFORD İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Michael Kayode'nin, kulübü Brentford ile sözleşmesi 2032 yılına kadar devam ediyor.