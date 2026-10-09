Mert Hakan Yandaş'ın gözü İsmail Kartal'da

Cezası 4 Ekim'de biten Mert Hakan Yandaş, gözünü teknik direktör İsmail Kartal'a dikti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Antrenmanların en hırslı ismi olan ve çalışmasıyla 65 yasındaki çalıştırıcının takdirini kazanan tecrübeli oyuncu, sans verilmesi halinde forma giyebilecek.
İsmail Kartal'ın Mert Hakan Yandaş'ı Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alması bekleniyor.
İsmail Kartal'ın Mert Hakan Yandaş'ı Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alması bekleniyor.