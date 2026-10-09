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Mert Hakan Yandaş'ın gözü İsmail Kartal'da

Cezası 4 Ekim'de biten Mert Hakan Yandaş, gözünü teknik direktör İsmail Kartal'a dikti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 08:48 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 09:10
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Mert Hakan Yandaş'ın gözü İsmail Kartal'da
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Cezası 4 Ekim'de biten Mert Hakan Yandaş, gözünü teknik direktör İsmail Kartal'a dikti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Antrenmanların en hırslı ismi olan ve çalışmasıyla 65 yasındaki çalıştırıcının takdirini kazanan tecrübeli oyuncu, sans verilmesi halinde forma giyebilecek.

İsmail Kartal'ın Mert Hakan Yandaş'ı Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alması bekleniyor.

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