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Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya olay yanıt: "Utanıyorum"

Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi, hem imaj haklarıyla ilgili iddiaları yalanladı hem de boşanma sonrası kendisi için "akıl hastası" diyen Wanda Nara'ya sert sözlerle yanıt verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 09:37
Haber: Sporx.com
Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya olay yanıt: 'Utanıyorum'
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Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara hakkında ortaya atılan iddialara ve boşanma sonrası yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

İmaj haklarıyla ilgili iddiaları yalanlayan Arjantinli yıldız, kendisi için "Ben sadece bu akıl hastasından boşanmak istiyordum" diyen Nara'ya da sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ICARDI'DEN İDDİALARA TEPKİ

Arjantin'de bir programda ortaya atılan "Wanda Nara, Icardi'nin imaj haklarından gelir elde etmeye devam edecek" haberine yanıt veren ünlü futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Yanlış. İmaj haklarım, eski eşimle hiçbir ilgisi olmayan bir şirket tarafından yönetiliyor. Madem kutlama yapıyoruz, size birkaç doğru bilgi vereyim.

Dikkat edin! Bu şirkete bağlı birçok 'kişiye' karşı iftira ve hakaret nedeniyle davalar açılacak.

Yarınki programlarınızı şimdiden hazırlayıp iki yıldır söylediğiniz bütün saçmalıkları düzeltmeye başlayabilirsiniz. Yoksa bu, reytinglerinize katkı sağlamadığı için işinize gelmiyor mu?

Öpücükler gönderiyorum."

WANDA NARA'NIN SÖZLERİNE DE YANIT VERDİ

Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'nın boşanma sonrası kendisi hakkında kullandığı sözlere de sessiz kalmadı.

Wanda Nara'nın, "Ben sadece bu akıl hastasından boşanmak istiyordum" ifadelerini kullandığı videoya yanıt veren Icardi, eski eşinin sözlerini eleştirdi.

Arjantinli yıldız, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bana 'psikiyatrik' diyen birinden ne bekleyebiliriz? MMPI psikolojik testinde Yalan Ölçeği (L) değeri 86 çıkmış. Yalan söyleme değeri, 100 olan maksimum seviyeyi neredeyse aşıyor.

Gerçekleri konuşalım. Yalanlar söyleyip bunların bir şekilde doğruymuş gibi kalmasını sağlamak işe yaramıyor. Bu insanları benim hakkımda konuşmaları için daha ne kadar gönderecekler? Benim adım üzerinden prim yapmalarından utanıyorum."

Icardi'nin bu açıklamasıyla birlikte, eski eşler arasındaki gerilim boşanmanın ardından da sosyal medya üzerinden devam etti.  

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