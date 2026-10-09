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İsmail Kartal 10 ismi belirledi: Son karar santrforda

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rizespor maçı öncesi ilk 11'in 10 ismini netleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 08:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal 10 ismi belirledi: Son karar santrforda
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Fenerbahçe, milli ara dönüşünde perdeyi Rize'de açacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Araya 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle giren sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, bu karşılaşmada görev verdiği bazı isimleri kulübeye çekecek.

65 yasındaki çalıştırıcı, hafta içinde yaptığı taktik idmanlarda da Rizespor karşılaşmasının ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi.

Kartal'ın 11 isimden 10'unu netleştirdiği sadece ileri uçta kime sans vereceğini belirlemediği öğrenildi.

Kartal, Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi ve Greenwood'dan vazgeçmeyecek.

Kerem Aktürkoğlu yerine sol kanatta Oguz Aydın'ı, 10 numara bölgesinde de İrfan Can Kahveci yerine Asensio'yu sahaya sürecek.

Tecrübeli çalıştırıcı, ileri uçta ise Lukaku'yu mu yoksa Vedat'ı mı oynatacağına henüz karar vermedi.

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Kartal, yapılacak son taktik çalışmanın ardından kararını verecek. Gelen bilgilere göre forma %60 Vedat'ın...

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