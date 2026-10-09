İsmail Kartal 10 ismi belirledi: Son karar santrforda

Fenerbahçe, milli ara dönüşünde perdeyi Rize'de açacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Araya 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle giren sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, bu karşılaşmada görev verdiği bazı isimleri kulübeye çekecek.
65 yasındaki çalıştırıcı, hafta içinde yaptığı taktik idmanlarda da Rizespor karşılaşmasının ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi.
Kartal'ın 11 isimden 10'unu netleştirdiği sadece ileri uçta kime sans vereceğini belirlemediği öğrenildi.
Kartal, Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi ve Greenwood'dan vazgeçmeyecek.
Kerem Aktürkoğlu yerine sol kanatta Oguz Aydın'ı, 10 numara bölgesinde de İrfan Can Kahveci yerine Asensio'yu sahaya sürecek.
Tecrübeli çalıştırıcı, ileri uçta ise Lukaku'yu mu yoksa Vedat'ı mı oynatacağına henüz karar vermedi.
YÜZDE 60 VEDAT MURIQI
Kartal, yapılacak son taktik çalışmanın ardından kararını verecek. Gelen bilgilere göre forma %60 Vedat'ın...
65 yasındaki çalıştırıcı, hafta içinde yaptığı taktik idmanlarda da Rizespor karşılaşmasının ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi.
Kartal'ın 11 isimden 10'unu netleştirdiği sadece ileri uçta kime sans vereceğini belirlemediği öğrenildi.
Kartal, Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi ve Greenwood'dan vazgeçmeyecek.
Kerem Aktürkoğlu yerine sol kanatta Oguz Aydın'ı, 10 numara bölgesinde de İrfan Can Kahveci yerine Asensio'yu sahaya sürecek.
Tecrübeli çalıştırıcı, ileri uçta ise Lukaku'yu mu yoksa Vedat'ı mı oynatacağına henüz karar vermedi.
YÜZDE 60 VEDAT MURIQI
Kartal, yapılacak son taktik çalışmanın ardından kararını verecek. Gelen bilgilere göre forma %60 Vedat'ın...