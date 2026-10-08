Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de ilk mağlubiyetini aldı

Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in dördüncü haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FENERBAHÇE TARFİN İLK KEZ MAĞLUP OLDU
Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.
PANATHINAIKOS 4'TE 4 YAPTI
Yunanistan temsilcisi ise 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.
Salon: Telekom Center
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Peruga (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya)
Panathinaikos AKTOR: Kalaitzakis, Grant, Yabusele 8, Mitoglou 8, Mantzoukas 2, Francisco 17, Badio 7, Hayes-Davis 19, Rogkavopoulos 10, Lessort 19, Bonga, Fall 2
Fenerbahçe Tarfin: Bingham 5, Horton Tucker 9, Forrest 2, Key 13, Shields 6, Baldwin 9, Melli 9, Sertaç Şanlı, Juzang 10, Clyburn 6, Silva 2, Sargiunas 3
1. Periyot: 27-24
Devre: 46-41
3. Periyot: 67-55
Beş faulle çıkanlar: 29.06 Melli, 33.23 Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Tarfin)
Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.
PANATHINAIKOS 4'TE 4 YAPTI
Yunanistan temsilcisi ise 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.
Salon: Telekom Center
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Peruga (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya)
Panathinaikos AKTOR: Kalaitzakis, Grant, Yabusele 8, Mitoglou 8, Mantzoukas 2, Francisco 17, Badio 7, Hayes-Davis 19, Rogkavopoulos 10, Lessort 19, Bonga, Fall 2
Fenerbahçe Tarfin: Bingham 5, Horton Tucker 9, Forrest 2, Key 13, Shields 6, Baldwin 9, Melli 9, Sertaç Şanlı, Juzang 10, Clyburn 6, Silva 2, Sargiunas 3
1. Periyot: 27-24
Devre: 46-41
3. Periyot: 67-55
Beş faulle çıkanlar: 29.06 Melli, 33.23 Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Tarfin)