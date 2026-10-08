Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de ilk mağlubiyetini aldı

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 4. haftasında deplasmanda Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Ekim 2026 23:22 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026 23:34
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de ilk mağlubiyetini aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in dördüncü haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FENERBAHÇE TARFİN İLK KEZ MAĞLUP OLDU

Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

PANATHINAIKOS 4'TE 4 YAPTI

Yunanistan temsilcisi ise 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Salon: Telekom Center

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Peruga (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya)

Panathinaikos AKTOR: Kalaitzakis, Grant, Yabusele 8, Mitoglou 8, Mantzoukas 2, Francisco 17, Badio 7, Hayes-Davis 19, Rogkavopoulos 10, Lessort 19, Bonga, Fall 2

Fenerbahçe Tarfin: Bingham 5, Horton Tucker 9, Forrest 2, Key 13, Shields 6, Baldwin 9, Melli 9, Sertaç Şanlı, Juzang 10, Clyburn 6, Silva 2, Sargiunas 3

1. Periyot: 27-24

Devre: 46-41

3. Periyot: 67-55

Beş faulle çıkanlar: 29.06 Melli, 33.23 Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Tarfin)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.