Aşil sakatlığının ardından 528 gün sonra sahalara dönen Damian Lillard, 2027 NBA Üçlük Yarışması'na katılıp dördüncü şampiyonluğuyla rekor kırmayı hedeflediğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 36 yaşındaki oyuncu, Phoenix'te düzenlenecek 2027 All-Star organizasyonunda Üçlük Yarışması'na yeniden katılmayı planladığını söyledi.
Yarışmaya dönüp dönmeyeceği sorulan Lillard, şu yanıtı verdi:
"Evet, yine katılacağım. Bu bir rekor olur. Artık bunu yapmak zorundayım. Neden olmasın? Bir şeyi yapacağımı söylüyorsam sözümün arkasında dururum."
Lillard, 2023, 2024 ve 2026 yıllarında kazandığı üç şampiyonlukla Larry Bird ve Craig Hodges'ın rekorunu paylaşmıştı. Dördüncü kez kazanması halinde yarışma tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan oyuncusu unvanını tek başına elde edecek.
Yıldız oyuncu, sol aşil tendonundaki yırtığın tedavisi nedeniyle 2025-26 sezonunda hiçbir NBA maçına çıkmamasına rağmen 2026 Üçlük Yarışması'nı kazanmıştı.
Lillard, çarşamba günü Portland'ın Golden State Warriors'ı 123-118 mağlup ettiği ilk hazırlık maçında yeniden forma giydi. 19 dakikada 15 sayı kaydeden tecrübeli oyuncu, sakatlığının üzerinden 528 gün geçtikten sonra ilk maçına çıktı.
Lillard, karşılaşmanın ardından şunları söyledi:
"Kendim gibi hissettim. Sanki sıradan bir maça çıkmışım gibi hissettim."
Lillard, 27 Nisan 2025'te Milwaukee Bucks'ın Indiana Pacers ile oynadığı ilk tur play-off serisinin dördüncü maçında sol aşil tendonunu yırtmıştı.
36 yaşındaki yıldız, bireysel olarak en büyük hedefinin bu kadar ciddi bir sakatlıktan sonra oyununu tanımlayan özellikleri kaybetmeden dönebileceğini göstermek olduğunu belirtti:
"En büyük hedefim, ciddi bir sakatlıktan dönüp yine kendim olabilmek. Daha önce sahip olduğum her şeye yeniden kavuştuğumu hissediyorum. Her iki yöne giderken de patlayıcılığımı hissediyorum. Her mesafeden istediğim şutu çıkarabileceğimi düşünüyorum. Bu gece de böyle hissettim. Sahada hareket ederken gerçekten iyiydim."
Lillard, Portland için de daha büyük hedefleri olduğunu söyledi:
"En büyük hedefimin, takımımızın geçen yıla göre bir adım ileri gitmesine yardımcı olmak, play-off'a kalmak ve bunun üzerine koyarak play-off'ta biraz daha ilerlemek olduğunu söyleyebilirim.
Ama kişisel olarak yaşım ne olursa olsun, sakatlık ne olursa olsun geri dönmek istiyorum. Bu işi yapıyorsanız gereğini yaparsınız. Ben gerçekten emek veren, kendisine çok iyi bakan, basketbolu gerçekten seven ve işini doğru şekilde yapan insanlardan biriyim.
Dolayısıyla bu özelliklere sahip olduğunuzda geri dönüp yine kendiniz olabileceğinizi göstereceğim. Her zaman olduğum kişiden farklı biri olmayı beklemiyorum."
NBA kariyerinin ilk 11 sezonunu Portland'da geçiren Lillard, 2023-24 sezonu öncesinde Milwaukee'ye takas edilmişti.
Bucks'ta iki sezon oynadıktan sonra 2025 yazında serbest bırakılan yıldız oyuncu, Portland'a dönme fırsatı bulmuş ve Temmuz 2025'te Trail Blazers ile üç yıllığına 42 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.
Yarışmaya dönüp dönmeyeceği sorulan Lillard, şu yanıtı verdi:
"Evet, yine katılacağım. Bu bir rekor olur. Artık bunu yapmak zorundayım. Neden olmasın? Bir şeyi yapacağımı söylüyorsam sözümün arkasında dururum."
Lillard, 2023, 2024 ve 2026 yıllarında kazandığı üç şampiyonlukla Larry Bird ve Craig Hodges'ın rekorunu paylaşmıştı. Dördüncü kez kazanması halinde yarışma tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan oyuncusu unvanını tek başına elde edecek.
Yıldız oyuncu, sol aşil tendonundaki yırtığın tedavisi nedeniyle 2025-26 sezonunda hiçbir NBA maçına çıkmamasına rağmen 2026 Üçlük Yarışması'nı kazanmıştı.
Lillard, çarşamba günü Portland'ın Golden State Warriors'ı 123-118 mağlup ettiği ilk hazırlık maçında yeniden forma giydi. 19 dakikada 15 sayı kaydeden tecrübeli oyuncu, sakatlığının üzerinden 528 gün geçtikten sonra ilk maçına çıktı.
Lillard, karşılaşmanın ardından şunları söyledi:
"Kendim gibi hissettim. Sanki sıradan bir maça çıkmışım gibi hissettim."
Lillard, 27 Nisan 2025'te Milwaukee Bucks'ın Indiana Pacers ile oynadığı ilk tur play-off serisinin dördüncü maçında sol aşil tendonunu yırtmıştı.
36 yaşındaki yıldız, bireysel olarak en büyük hedefinin bu kadar ciddi bir sakatlıktan sonra oyununu tanımlayan özellikleri kaybetmeden dönebileceğini göstermek olduğunu belirtti:
"En büyük hedefim, ciddi bir sakatlıktan dönüp yine kendim olabilmek. Daha önce sahip olduğum her şeye yeniden kavuştuğumu hissediyorum. Her iki yöne giderken de patlayıcılığımı hissediyorum. Her mesafeden istediğim şutu çıkarabileceğimi düşünüyorum. Bu gece de böyle hissettim. Sahada hareket ederken gerçekten iyiydim."
Lillard, Portland için de daha büyük hedefleri olduğunu söyledi:
"En büyük hedefimin, takımımızın geçen yıla göre bir adım ileri gitmesine yardımcı olmak, play-off'a kalmak ve bunun üzerine koyarak play-off'ta biraz daha ilerlemek olduğunu söyleyebilirim.
Ama kişisel olarak yaşım ne olursa olsun, sakatlık ne olursa olsun geri dönmek istiyorum. Bu işi yapıyorsanız gereğini yaparsınız. Ben gerçekten emek veren, kendisine çok iyi bakan, basketbolu gerçekten seven ve işini doğru şekilde yapan insanlardan biriyim.
Dolayısıyla bu özelliklere sahip olduğunuzda geri dönüp yine kendiniz olabileceğinizi göstereceğim. Her zaman olduğum kişiden farklı biri olmayı beklemiyorum."
NBA kariyerinin ilk 11 sezonunu Portland'da geçiren Lillard, 2023-24 sezonu öncesinde Milwaukee'ye takas edilmişti.
Bucks'ta iki sezon oynadıktan sonra 2025 yazında serbest bırakılan yıldız oyuncu, Portland'a dönme fırsatı bulmuş ve Temmuz 2025'te Trail Blazers ile üç yıllığına 42 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.