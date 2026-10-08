Burhan Eşer: 'Hedefimiz galibiyet!'

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yarın Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek Bodrum FK, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bodrum İlçe Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadele öncesinde yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.
Burhan Eşer, antrenmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada milli maçlar nedeniyle verilen arayı verimli değerlendirdiklerini belirtti.
"VERİMLİ BİR KAMP GEÇİRDİK"
Takıma yeni katılan futbolcuların uyum sürecini hızlandırmak amacıyla Antalya'da bir haftalık kamp gerçekleştirdiklerini söyleyen Eşer, "Hem sahamızın kış şartlarına hazırlanması hem de takımla tamamen konsantre olabilmemiz adına verimli bir kamp geçirdik. Fiziksel, taktiksel ve uyum anlamında iyi çalıştık." ifadelerini kullandı.
SAKAT FUTBOLCULARIN SON DURUMU
Takımdaki sakat oyuncuların durumuna da değinen Burhan Eşer, Ajeti'nin takıma katıldığını açıkladı.
Eşer, Celal ve Ahmet'in tedavilerinin devam ettiğini, Kenan'ın ise hafif bir sakatlığının bulunduğunu belirtti.
"HEDEFİMİZ 3 PUAN"
Ankara Keçiörengücü'nün ligdeki tecrübesine dikkat çeken Eşer, rakiplerini iyi analiz ettiklerini vurguladı.
Tecrübeli teknik adam, "Ankara Keçiörengücü, bu ligin gediklisi bir takım. Uzun yıllardır bu ligde yer alan, geçen sene de play-off oynamış bir ekip. Şu an play-off hattındalar ve 2-3 yıldır hemen hemen aynı kadroyla mücadele eden, birbirini iyi tanıyan, ofansif anlamda güçlü bir takıma karşı oynayacağız. İç saha bizim için her zaman çok önemli. Rakibimizi iyi analiz ettik ve iyi çalıştık. İnşallah taraftarımızın desteğiyle Keçiörengücü maçından 3 puanla ayrılıp hedeflediğimiz üst sıralara doğru bir adım atmış olacağız." ifadelerini kullandı.
Burhan Eşer, antrenmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada milli maçlar nedeniyle verilen arayı verimli değerlendirdiklerini belirtti.
"VERİMLİ BİR KAMP GEÇİRDİK"
Takıma yeni katılan futbolcuların uyum sürecini hızlandırmak amacıyla Antalya'da bir haftalık kamp gerçekleştirdiklerini söyleyen Eşer, "Hem sahamızın kış şartlarına hazırlanması hem de takımla tamamen konsantre olabilmemiz adına verimli bir kamp geçirdik. Fiziksel, taktiksel ve uyum anlamında iyi çalıştık." ifadelerini kullandı.
SAKAT FUTBOLCULARIN SON DURUMU
Takımdaki sakat oyuncuların durumuna da değinen Burhan Eşer, Ajeti'nin takıma katıldığını açıkladı.
Eşer, Celal ve Ahmet'in tedavilerinin devam ettiğini, Kenan'ın ise hafif bir sakatlığının bulunduğunu belirtti.
"HEDEFİMİZ 3 PUAN"
Ankara Keçiörengücü'nün ligdeki tecrübesine dikkat çeken Eşer, rakiplerini iyi analiz ettiklerini vurguladı.
Tecrübeli teknik adam, "Ankara Keçiörengücü, bu ligin gediklisi bir takım. Uzun yıllardır bu ligde yer alan, geçen sene de play-off oynamış bir ekip. Şu an play-off hattındalar ve 2-3 yıldır hemen hemen aynı kadroyla mücadele eden, birbirini iyi tanıyan, ofansif anlamda güçlü bir takıma karşı oynayacağız. İç saha bizim için her zaman çok önemli. Rakibimizi iyi analiz ettik ve iyi çalıştık. İnşallah taraftarımızın desteğiyle Keçiörengücü maçından 3 puanla ayrılıp hedeflediğimiz üst sıralara doğru bir adım atmış olacağız." ifadelerini kullandı.