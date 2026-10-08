Trabzonspor'da Andre Onana kararı!

Trabzonspor, performansıyla beğeni kazanan Andre Onana'nın bonservisini almak için devre arasında Manchester United ile temas kurmaya hazırlanıyor.

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calendar 08 Ekim 2026 12:37 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026 12:38
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'da Andre Onana kararı!
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Trabzonspor'da Andre Onana'nın geleceği için hareketlilik yaşanıyor.

Bordo-mavililer, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek Kamerunlu kaleciyi kadroda tutmak isterken, Manchester United'ın satış planı nedeniyle devre arasında harekete geçmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FARK YARATTI

Uğurcan Çakır'ın geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olmasının ardından kalede tercihini marka bir isimden yana kullanan Trabzonspor, Andre Onana'yı Manchester United'dan kiralamıştı.

Gösterdiği performans ve takım içerisindeki rolüyle yönetimin beğenisini kazanan Onana, yaz döneminde yeniden kiralık olarak Trabzonspor'a geldi.

Başlangıçta bir sezonun ardından Avrupa'da kariyerine devam etmeyi planlayan Kamerunlu kaleci, Trabzonspor camiası ve taraftarların kendisine gösterdiği ilginin yanı sıra şehirdeki yaşamından da memnun kalınca takımda kalma kararı aldı.

Tecrübeli eldiven, bu sezona da etkili bir başlangıç yaptı. Onana, yüzde 81.5'lik kurtarış oranıyla dikkat çekerken, Trabzonspor yönetimi de oyuncunun kariyerine bordo-mavili forma altında devam etmesini istiyor.

KİRALAMA ZOR

Ancak Trabzonspor'un Onana'yı yeniden kiralaması bu kez kolay görünmüyor. Sezon sonunda Manchester United ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalacak olan Kamerunlu kalecinin İngiliz ekibi tarafından satılması planlanıyor.

Bordo-mavili yönetim ise işi sezon sonuna bırakmak istemiyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da Onana'nın takımda kalmasını istediği belirtilirken, Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde Manchester United ile temas kurması bekleniyor.

Bordo-mavililer, İngiliz ekibiyle yapılacak görüşmeler sonucunda Onana'nın bonservisini alarak tecrübeli kaleciyi uzun vadede kadroda tutmanın yollarını arayacak.

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