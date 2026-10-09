Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında

Anadolu Efes Basketbol Takımı, EuroLeague'in 4. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sunela Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Anadolu Efes, EuroLeague'de geride kalan 3 haftayı 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladı. Yunan ekibi ise 3 haftada 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.
AVRUPA KUPALARINDAKİ 917. KARŞILAŞMA
Anadolu Efes, Olympiakos maçıyla Avrupa kupalarında 917. kez boy gösterecek.
Lacivert-beyazlılar, Avrupa'daki 916 karşılaşmada 507 galibiyet, 409 yenilgi yaşadı.
2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'de ise Anadolu Efes, 669. maçını yapacak. Geride kalan 668 müsabakanın 350'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 318'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Anadolu Efes, EuroLeague'de geride kalan 3 haftayı 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladı. Yunan ekibi ise 3 haftada 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.
AVRUPA KUPALARINDAKİ 917. KARŞILAŞMA
Anadolu Efes, Olympiakos maçıyla Avrupa kupalarında 917. kez boy gösterecek.
Lacivert-beyazlılar, Avrupa'daki 916 karşılaşmada 507 galibiyet, 409 yenilgi yaşadı.
2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'de ise Anadolu Efes, 669. maçını yapacak. Geride kalan 668 müsabakanın 350'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 318'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.