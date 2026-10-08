İşte Emirhan Topçu'nun son durumu

A Milli Takım'da sakatlık yaşayan Beşiktaşlı Emirhan Topçu'nun şu anda herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde Kocaelispor maçında forma giyebilecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 15:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Emirhan Topçu'nun son durumu
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A Milli Takım'da sakatlık yaşayan Beşiktaşlı Emirhan Topçu'nun son durumu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli takım kampında sakatlık yaşayan Emirhan Topçu'nun şu an herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor.

Bugün (Perşembe) gerçekleştirilen takım antrenmanına katılan milli stoper, bireysel çalışmalarını da sürdürüyor.

Emirhan Topçu, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde Kocaelispor karşılaşmasında forma giyebilecek durumda.

Beşiktaş'ta bu sezon 11 maçta süre bulan Emirhan Topçu, savunma performansıyla birlikte 1 kez de gol sevinci yaşadı.  

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