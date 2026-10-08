Fenerbahçe, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Archie Brown'ın sözleşmesi için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken İngiliz sol bekin serbest kalma bedelini artırmayı planlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SERBEST KALMA BEDELİ YÜKSELTİLECEK
Türkiye gazetesinin haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Archie Brown'ın sözleşmesinde yer alan 23 milyon euroluk serbest kalma bedelini düşük buluyor.
Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme imzalayarak bu bedeli yükseltmeyi hedefliyor.
10 MAÇTA 3 GOL KATKISI
Geçtiğimiz sezon başında Gent'ten 8 milyon euro karşılığında transfer edilen Archie Brown, 2026-27 sezonuna etkili bir başlangıç yaptı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 10 karşılaşmada 838 dakika süre alan İngiliz futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
2+1 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Archie Brown'ın Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
Türkiye gazetesinin haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Archie Brown'ın sözleşmesinde yer alan 23 milyon euroluk serbest kalma bedelini düşük buluyor.
Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme imzalayarak bu bedeli yükseltmeyi hedefliyor.
10 MAÇTA 3 GOL KATKISI
Geçtiğimiz sezon başında Gent'ten 8 milyon euro karşılığında transfer edilen Archie Brown, 2026-27 sezonuna etkili bir başlangıç yaptı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 10 karşılaşmada 838 dakika süre alan İngiliz futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
2+1 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Archie Brown'ın Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.