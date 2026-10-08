Fenerbahçe'de genç yıldız Arthur Avom sürprizi

Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin transfer gündemine giren son isim, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient'te forma giyen Arthur Avom oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, 21 yaşındaki Kamerunlu orta sahanın durumunu yakından takip ediyor. Yönetim, genç futbolcuyu uygun şartlarda kadrosuna katmanın yollarını arıyor.
TRANSFER İÇİN İKİ FARKLI PLAN
Sarı-lacivertlilerin Arthur Avom transferinde iki farklı seçenek üzerinde durduğu öne sürüldü. Fenerbahçe, Lorient'in uygun bir bonservis bedelini kabul etmesi halinde ocak ayında transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Transferin ara transfer döneminde gerçekleşmemesi durumunda ise Avom'un sözleşmesinin sona ereceği 2027 yazında bedelsiz olarak kadroya katılması seçeneği değerlendiriliyor.
YENİ SÖZLEŞMEYE SICAK BAKMIYOR
Arthur Avom'un Lorient ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor. Fransız ekibi, 2026 yazında genç futbolcunun sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmıştı.
Lorient'in Kamerunlu oyuncuyla daha uzun süreli bir sözleşme imzalamak istediği ancak Avom'un bu teklife sıcak bakmadığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planladığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin daha önce de transfer listesine aldığı futbolcunun sözleşme durumunu fırsata çevirmek istediği aktarıldı.
PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 20 milyon euro olan Arthur Avom, geçtiğimiz sezon Lorient formasıyla 33 resmi karşılaşmaya çıktı.
2025-26 sezonunda Ligue 1'de 31 maçta 2 gol ve 1 asist kaydeden genç futbolcu, Fransa Kupası'nda da 2 karşılaşmada görev yaptı.
Avom, 2024-25 sezonunda ise Ligue 2'de çıktığı 32 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.
BU SEZON 5 MAÇTA OYNADI
2026-27 sezonunda Lorient formasıyla 5 lig maçına çıkan Kamerunlu futbolcu, bu karşılaşmaların 3'üne ilk 11'de başladı. Avom, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Asıl mevkisi merkez orta saha olan 21 yaşındaki oyuncu, 10 numara ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
Fenerbahçe'nin transferde atacağı adımın, Lorient'in bonservis beklentisine ve Avom'un kariyer planına göre şekilleneceği ifade edildi.
TRANSFER İÇİN İKİ FARKLI PLAN
Sarı-lacivertlilerin Arthur Avom transferinde iki farklı seçenek üzerinde durduğu öne sürüldü. Fenerbahçe, Lorient'in uygun bir bonservis bedelini kabul etmesi halinde ocak ayında transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Transferin ara transfer döneminde gerçekleşmemesi durumunda ise Avom'un sözleşmesinin sona ereceği 2027 yazında bedelsiz olarak kadroya katılması seçeneği değerlendiriliyor.
YENİ SÖZLEŞMEYE SICAK BAKMIYOR
Arthur Avom'un Lorient ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor. Fransız ekibi, 2026 yazında genç futbolcunun sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmıştı.
Lorient'in Kamerunlu oyuncuyla daha uzun süreli bir sözleşme imzalamak istediği ancak Avom'un bu teklife sıcak bakmadığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planladığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin daha önce de transfer listesine aldığı futbolcunun sözleşme durumunu fırsata çevirmek istediği aktarıldı.
PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 20 milyon euro olan Arthur Avom, geçtiğimiz sezon Lorient formasıyla 33 resmi karşılaşmaya çıktı.
2025-26 sezonunda Ligue 1'de 31 maçta 2 gol ve 1 asist kaydeden genç futbolcu, Fransa Kupası'nda da 2 karşılaşmada görev yaptı.
Avom, 2024-25 sezonunda ise Ligue 2'de çıktığı 32 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.
BU SEZON 5 MAÇTA OYNADI
2026-27 sezonunda Lorient formasıyla 5 lig maçına çıkan Kamerunlu futbolcu, bu karşılaşmaların 3'üne ilk 11'de başladı. Avom, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Asıl mevkisi merkez orta saha olan 21 yaşındaki oyuncu, 10 numara ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
Fenerbahçe'nin transferde atacağı adımın, Lorient'in bonservis beklentisine ve Avom'un kariyer planına göre şekilleneceği ifade edildi.