Galatasaray'da Bitshiabu formaya uzak!

Galatasaray'ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı El Chadaille Bitshiabu, sarı-kırmızılı takımda henüz beklenen seviyeye ulaşamadı.
Fransız stoper, geride kalan süreçte 3 kez maç kadrosunda yer almasına rağmen süre alamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ARDA ÜNYAY ÖNDE
Galatasaray'ın antrenmanlarında ise genç savunmacı Arda Ünyay'ın, Bitshiabu'ya göre formaya daha yakın olduğu öğrenildi.
Sarı-kırmızılılarda savunmadaki forma rekabetinde Arda Ünyay'ın Fransız stoperin önünde bulunduğu belirtildi.
BITSHIABU SÜRE ALAMADI
Transferin son günlerinde Galatasaray'a katılan Bitshiabu, şu ana kadar 3 maçta kadroda yer aldı ancak bu karşılaşmalarda forma şansı bulamadı.
Fransız stoperin, Galatasaray'da forma rekabetine girebilmesi için antrenmanlarda seviyesini yükseltmesi bekleniyor.
Fransız stoper, geride kalan süreçte 3 kez maç kadrosunda yer almasına rağmen süre alamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ARDA ÜNYAY ÖNDE
Galatasaray'ın antrenmanlarında ise genç savunmacı Arda Ünyay'ın, Bitshiabu'ya göre formaya daha yakın olduğu öğrenildi.
Sarı-kırmızılılarda savunmadaki forma rekabetinde Arda Ünyay'ın Fransız stoperin önünde bulunduğu belirtildi.
BITSHIABU SÜRE ALAMADI
Transferin son günlerinde Galatasaray'a katılan Bitshiabu, şu ana kadar 3 maçta kadroda yer aldı ancak bu karşılaşmalarda forma şansı bulamadı.
Fransız stoperin, Galatasaray'da forma rekabetine girebilmesi için antrenmanlarda seviyesini yükseltmesi bekleniyor.