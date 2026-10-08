Galatasaray'da Bitshiabu formaya uzak!

Galatasaray'ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı El Chadaille Bitshiabu, henüz forma şansı bulamazken Arda Ünyay antrenmanlarda Fransız stoperin önünde yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 09:50 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026 10:01
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da Bitshiabu formaya uzak!
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Galatasaray'ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı El Chadaille Bitshiabu, sarı-kırmızılı takımda henüz beklenen seviyeye ulaşamadı.

Fransız stoper, geride kalan süreçte 3 kez maç kadrosunda yer almasına rağmen süre alamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ARDA ÜNYAY ÖNDE

Galatasaray'ın antrenmanlarında ise genç savunmacı Arda Ünyay'ın, Bitshiabu'ya göre formaya daha yakın olduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılılarda savunmadaki forma rekabetinde Arda Ünyay'ın Fransız stoperin önünde bulunduğu belirtildi.

BITSHIABU SÜRE ALAMADI

Transferin son günlerinde Galatasaray'a katılan Bitshiabu, şu ana kadar 3 maçta kadroda yer aldı ancak bu karşılaşmalarda forma şansı bulamadı.

Fransız stoperin, Galatasaray'da forma rekabetine girebilmesi için antrenmanlarda seviyesini yükseltmesi bekleniyor.



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