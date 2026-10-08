Beşiktaş'ta Raskin için Trossard da devrede!

Beşiktaş, Rangers forması giyen Nicolas Raskin ile ilgilenmeye devam ediyor. Belçikalı futbolcu için Leandro Trossard da devreye girdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 08:41
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta Raskin için Trossard da devrede!
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Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu net oyuncularla takviye etmeyi planlıyor. Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun yönetime verdiği listede Joe Willock ile birlikte Nicolas Raskin'in adı yazıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki dinamik orta saha oyuncusunu daha önce 3 defa istemişti. Özellikle geride bıraktığımız yaz transfer etmeye çok yakındı ancak son anda suya düşmüştü. Yine de Beşiktaş pes etmiş değil. Ara dönemde bir kez daha Rangers ile masaya oturacak.

15 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın 4. defa kanca attığı Nicolas Raskin'in Rangers ile 2028'e kadar kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli 15 milyon euro olan 25 yaşındaki oyuncu İskoç ekibiyle yeni sözleşme yapmadı. Sezonu Rangers'da tamamlarsa bu yaz bonservis bedeli düşeceği için İskoç ekibi de devre arasında onu elden çıkarmaya sıcak yaklaşıyor. Takım arkadaşlarının çok sevdiği Raskin için Beşiktaş, ara transfer döneminde reddedilmesi güç bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Böylece onu renklerine katarak orta saha rotasyonunu tamamlamayı hedefliyor.

TROSSARD DEVREDE

Nicolas Raskin'in Beşiktaş'a gelmesi için vatandaşı Leandro Trossard da aracı olacak. Trossard, Belçikalı vatandaşına hem kulübü hem de Türkiye'yi anlatacak. Onun vereceği olumlu referansların Raskin'in kararına pozitif şekilde yansıması bekleniyor.  

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