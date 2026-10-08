Galatasaray'ın Barcelona maçı öncesi çarpıcı fark!

Galatasaray'ın 13 Ekim'de deplasmanda Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi, sarı-kırmızılı kulübün yayın gelirleri gündeme geldi.
Divan Kurulu toplantısında paylaşılan rakamlar, Galatasaray ile Avrupa'nın önemli kulüpleri arasındaki yayın geliri farkını gözler önüne serdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YAYIN GELİRİNDE BÜYÜK FARK
Galatasaray'ın Divan Kurulu toplantısında konuşan üye Metin Ikiz, kulübün yayın gelirlerine ilişkin dikkat çeken rakamlar paylaştı.
Ikiz, "Artışlar iyi durumda ama en üzüldüğüm; yayın gelirleri. 16 milyon... Koskoca Galatasaray dört senedir şampiyon, aldığı para bu. Türk futbolunun kanayan yarası. Bunun muhakkak düzelmesi lazım." ifadelerini kullandı.
BARCELONA 160 MİLYON EURO KAZANIYOR
Galatasaray'ın yayın gelirinin 16 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken, Barcelona'nın 160 milyon euro yayın geliri elde ettiği aktarıldı.
Avrupa'nın diğer önemli liglerinde ise Arsenal 198,7 milyon, Inter 80,2 milyon, Bayern Münih 83,4 milyon ve PSG 70-75 milyon euro yayın geliri elde etti.
GALATASARAY, BARCELONA'YA KARŞI
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim'de Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın dev kulübü karşısında yalnızca sportif anlamda değil, yayın gelirleri açısından da büyük bir farkla mücadele edecek.
Barcelona'nın 160 milyon euroluk yayın geliri ile Galatasaray'ın 16 milyon euroluk geliri arasındaki fark, iki kulüp arasındaki ekonomik tabloyu da ortaya koydu.
Divan Kurulu toplantısında paylaşılan rakamlar, Galatasaray ile Avrupa'nın önemli kulüpleri arasındaki yayın geliri farkını gözler önüne serdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YAYIN GELİRİNDE BÜYÜK FARK
Galatasaray'ın Divan Kurulu toplantısında konuşan üye Metin Ikiz, kulübün yayın gelirlerine ilişkin dikkat çeken rakamlar paylaştı.
Ikiz, "Artışlar iyi durumda ama en üzüldüğüm; yayın gelirleri. 16 milyon... Koskoca Galatasaray dört senedir şampiyon, aldığı para bu. Türk futbolunun kanayan yarası. Bunun muhakkak düzelmesi lazım." ifadelerini kullandı.
BARCELONA 160 MİLYON EURO KAZANIYOR
Galatasaray'ın yayın gelirinin 16 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken, Barcelona'nın 160 milyon euro yayın geliri elde ettiği aktarıldı.
Avrupa'nın diğer önemli liglerinde ise Arsenal 198,7 milyon, Inter 80,2 milyon, Bayern Münih 83,4 milyon ve PSG 70-75 milyon euro yayın geliri elde etti.
GALATASARAY, BARCELONA'YA KARŞI
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim'de Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın dev kulübü karşısında yalnızca sportif anlamda değil, yayın gelirleri açısından da büyük bir farkla mücadele edecek.
Barcelona'nın 160 milyon euroluk yayın geliri ile Galatasaray'ın 16 milyon euroluk geliri arasındaki fark, iki kulüp arasındaki ekonomik tabloyu da ortaya koydu.