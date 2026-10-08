Galatasaray'da Davinson Sanchez belirsizliği!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli takımdan dönecek Davinson Sanchez ile ilgili risk almak istemiyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Ekim 2026 07:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Davinson Sanchez belirsizliği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, milli takımından çarşamba günü dönen Lucas Torreira ile bugün (Perşembe) İstanbul'da olacak Davinson Sanchez'in durumunu düşünüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla OYNAMAK İSTİYOR AMA...

Çarşamba sabaha karşı Peru'ya karşı oynadıkları maçta 90 dakika sahada kalan Kolombiyalı stoper Sanchez'in telefonda görüştüğü hocasına kendisini iyi hissettiğini ve cuma günkü Kasımpaşa karşılaşmasında görev yapabileceğini söylediği öğrenildi. Ancak Okan Buruk'un risk almak istemediği ve onun yerine Mario Lemina ile başlamayı planladığı kaydedildi.

52 yaşındaki teknik adamın, Lucas Torreira'yı da dinlendireceği ifade edildi.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.