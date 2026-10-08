Okan Buruk'tan net mesaj: "Yeniden başlıyoruz!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından oyuncularına "Hiçbir şey kaybetmedik" mesajı verirken Kasımpaşa ve Barcelona maçlarına odaklanmalarını istedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 09:24
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Okan Buruk'tan net mesaj: 'Yeniden başlıyoruz!'
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Galatasaray'da milli ara sona ererken gözler artık Kasımpaşa ve Barcelona maçlarına çevrildi. Sarı-Kırmızılılar, kısa molanın ardından zorlu bir fikstürün içine girerken teknik direktör Okan Buruk da öğrencileriyle yaptığı toplantıda takımın yeniden ayağa kalkması için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor karşısında alınan ağır mağlubiyetin ardından milli araya istediği havayla giremeyen Aslan'da Buruk, oyuncularına hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde hâlâ her şeyin kendi ellerinde olduğunu anlattı.

"HİÇBİR ŞEY KAYBETMEDİK"

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda öğrencilerine seslenen Buruk'un, "Araya iyi giremedik ama hiçbir şey de kaybetmiş değiliz. Önümüzde zorluk seviyesi yüksek sınavlar var ama hepinize güveniyorum. Hep birlikte sezona bir anlamda yeniden başlıyoruz" sözleriyle takımını motive etmeye çalıştığı öğrenildi.

GALATASARAY ÇIKIŞ ARAYACAK

Buruk'un üzerinde özellikle durduğu iki maç ise Kasımpaşa ve Barcelona karşılaşmaları oldu. Galatasaray, 9 Ekim'de RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı ağırlayacak, yalnızca dört gün sonra yine sahasında Barcelona karşısına çıkacak.

Sarı-Kırmızılılar açısından iki karşılaşma da sezonun gidişatını değiştirebilecek önemde. Süper Lig'de liderlik yarışının içerisinde bulunan Galatasaray, Trabzonspor yenilgisiyle kaybettiği ivmeyi yeniden yakalamak isterken, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting deplasmanında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Barcelona karşısında çıkış arayacak.



 


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