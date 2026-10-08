CANLI: Panathinaikos - Fenerbahçe Tarfin

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 4. haftasında Panathinaikos ile deplasmanda karşı karşıya geliyor

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 21:15 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026 21:52
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
CANLI: Panathinaikos - Fenerbahçe Tarfin
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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 4. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Telekom Center'da oynanan mücadele, saat 21.15'te başladı. Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI TAKİP: (2.ÇEYREK)

PANATHINAIKOS: 39

FENERBAHÇE TARFİN: 31

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