CANLI: Panathinaikos - Fenerbahçe Tarfin

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 4. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Telekom Center'da oynanan mücadele, saat 21.15'te başladı. Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI TAKİP: (2.ÇEYREK)
PANATHINAIKOS: 39
FENERBAHÇE TARFİN: 31
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CANLI TAKİP: (2.ÇEYREK)
PANATHINAIKOS: 39
FENERBAHÇE TARFİN: 31
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ