Emre Kılınç: "Ayağa kalkacağız!"

Samsunspor kaptanı Emre Kılınç, cumartesi günü oynayacakları Trabzonspor derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

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calendar 08 Ekim 2026 11:13
Haber: Sabah
Emre Kılınç: 'Ayağa kalkacağız!'
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Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Samsunspor, cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı Karadeniz derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli araya 4 maçta galibiyet alamadan giren kırmızı-beyazlılarda kaptan Emre Kılınç, Trabzonspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

32 yaşındaki futbolcu, derbinin önemine dikkat çekerek, "Çocuklar hepsi farkındalar bu maçın camia için, taraftarımız için ne anlama geldiğinin. Derbi oynayacağız. Çok önemli bir maç, belki de ayağa kalkacağımız maç olacak" ifadelerini kullandı.

"TEK YUMRUK OLUP MAÇI KAZANACAĞIZ"

Samsunspor taraftarlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Emre Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yüzden hepinize ihtiyacımız var. Bizim en büyük gücümüz sizsiniz. Biz sahada ne kadar olursa olsun siz olmadan hiçbir şey anlam ifade etmiyor. İnşallah cumartesi günü de tek yumruk olup maçı kazanacağız."

Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

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