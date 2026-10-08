Okan Buruk, Kasımpaşa maçında yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçındaki cezası nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak.

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calendar 08 Ekim 2026 11:03
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Okan Buruk, Kasımpaşa maçında yok!
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, aldığı ceza nedeniyle kritik karşılaşmada kulübede bulunamayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BURUK CEZALI

Trabzonspor maçında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Okan Buruk, 1 resmi maçtan men cezası aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında takımının başında görev yapamayacak.

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