Okan Buruk, Kasımpaşa maçında yok!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, aldığı ceza nedeniyle kritik karşılaşmada kulübede bulunamayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BURUK CEZALI
Trabzonspor maçında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Okan Buruk, 1 resmi maçtan men cezası aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında takımının başında görev yapamayacak.
Trabzonspor maçında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Okan Buruk, 1 resmi maçtan men cezası aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında takımının başında görev yapamayacak.