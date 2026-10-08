Mert Günok'a fair-play şeref diploması

Fenerbahçe forması giyen Mert Günok, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından şeref diplomasına layık görüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 10:20
Haber: Hürriyet, Fotoğraf: AA
Mert Günok'a fair-play şeref diploması
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FOFANA'YA DA KUTLAMA MEKTUBU

Fenerbahçeli kaleci Mert Günok ve geçen sezon Karagümrük'ta oynayan David Fofana 'sportif davranış' dalında ödüle layık görüldü. Mert Günok geçen sezon Beşiktaş'ta Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından siyah beyazlı taraftarların futbolcuları tribüne çağırması sonrasında maçtan bir önceki gün Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenleri hatırlatarak 3'lü çektirilmeyeceğini söylemişti. "Bugün sevinmek yok. Sadece alkış var" diyen tecrübeli futbolcu kutlamaya katılmaması nedeniyle şeref diplomasının sahibi oldu.

Fofana ise geçen sezon Fenerbahçe ile oynadıkları maçta çıktığı hava topu mücadelesinde sarı lacivertli futbolcu İsmail Yüksek'in yere sert düşmesini engelleyerek ciddi bir sakatlığın önüne geçtiği için kutlama mektubuyla ödüllendirildi.

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