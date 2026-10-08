Mert Günok'a fair-play şeref diploması

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından belirlenen 2025 yılı Türkiye Fair Play Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısıyla kazananlar açıklanırken "İyiye, doğruya, güzele" sloganıyla takdim edilen ödüllerde Büyük Ödül; Kariyer dalında milli voleybolcu Melissa Vargas'a, Davranış dalında satranç oyuncusu Mustafa Zeynullah Araz'a verildi.
FOFANA'YA DA KUTLAMA MEKTUBU
Fenerbahçeli kaleci Mert Günok ve geçen sezon Karagümrük'ta oynayan David Fofana 'sportif davranış' dalında ödüle layık görüldü. Mert Günok geçen sezon Beşiktaş'ta Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından siyah beyazlı taraftarların futbolcuları tribüne çağırması sonrasında maçtan bir önceki gün Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenleri hatırlatarak 3'lü çektirilmeyeceğini söylemişti. "Bugün sevinmek yok. Sadece alkış var" diyen tecrübeli futbolcu kutlamaya katılmaması nedeniyle şeref diplomasının sahibi oldu.
Fofana ise geçen sezon Fenerbahçe ile oynadıkları maçta çıktığı hava topu mücadelesinde sarı lacivertli futbolcu İsmail Yüksek'in yere sert düşmesini engelleyerek ciddi bir sakatlığın önüne geçtiği için kutlama mektubuyla ödüllendirildi.
FOFANA'YA DA KUTLAMA MEKTUBU
Fenerbahçeli kaleci Mert Günok ve geçen sezon Karagümrük'ta oynayan David Fofana 'sportif davranış' dalında ödüle layık görüldü. Mert Günok geçen sezon Beşiktaş'ta Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından siyah beyazlı taraftarların futbolcuları tribüne çağırması sonrasında maçtan bir önceki gün Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenleri hatırlatarak 3'lü çektirilmeyeceğini söylemişti. "Bugün sevinmek yok. Sadece alkış var" diyen tecrübeli futbolcu kutlamaya katılmaması nedeniyle şeref diplomasının sahibi oldu.
Fofana ise geçen sezon Fenerbahçe ile oynadıkları maçta çıktığı hava topu mücadelesinde sarı lacivertli futbolcu İsmail Yüksek'in yere sert düşmesini engelleyerek ciddi bir sakatlığın önüne geçtiği için kutlama mektubuyla ödüllendirildi.