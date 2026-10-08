Fenerbahçe'de milli ara sonrası yeni dönem

Fenerbahçe, yoğun maç takvimi ve yaşanan sakatlıkların ardından milli arayı toparlanma fırsatına çevirdi. Eyüpspor karşısında aldığı 8-0'lık galibiyetle moral bulan sarı-lacivertliler, verilen molada hem fiziksel hem de zihinsel açıdan yenilendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör İsmail Kartal, bu süreçte sosyal medyadan uzaklaşarak tamamen takımına odaklandı. Sarı-lacivertlilerde sakat oyuncuların iyileşmesi ve bazı isimlerin dinlenme fırsatı bulması, milli aranın önemli kazanımları arasında yer aldı.
ASENSIO İLK 11'E DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de milli aranın en önemli kazanımlarından biri Marco Asensio oldu. Sakatlığının ardından Eyüpspor maçının kadrosuna alınmasına rağmen riske edilmeyen İspanyol futbolcu, fiziksel eksiklerini gidererek tamamen hazır hale geldi.
Turan Tovuz karşısındaki performansıyla teknik heyetten tam not alan Asensio'nun, Çaykur Rizespor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
YILDIZ FUTBOLCULAR DİNLENDİ
Sarı-lacivertlilerde Matteo Guendouzi ve N'Golo Kanté de milli arayı dinlenerek geçirdi. Fransa Milli Takımı'na gitmeyen iki futbolcu, yoğun maç temposunun ardından fiziksel ve zihinsel açıdan toparlanma fırsatı buldu.
Sezonun dikkat çeken isimlerinden Ederson da milli takımdan affını isteyerek verilen arayı dinlenmek için değerlendirdi.
MERT HAKAN'IN CEZASI SONA ERDİ
Fenerbahçe'de bir diğer gelişme ise Mert Hakan Yandaş'ın takıma dönmesi oldu. Altı aylık men cezası sona eren tecrübeli futbolcu, yeniden takıma katıldı.
Mert Hakan'ın dönüşüyle birlikte İsmail Kartal'ın orta sahadaki alternatifleri de arttı.
LUKAKU GOL SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Sarı-lacivertlilerin hücum hattındaki önemli isimlerinden Romelu Lukaku da milli arada formunu yükseltti.
Belçika Milli Takımı'nda gol sessizliğini bozan tecrübeli golcü, Fenerbahçe'ye moralli dönmeye hazırlanıyor.
ASENSIO İLK 11'E DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de milli aranın en önemli kazanımlarından biri Marco Asensio oldu. Sakatlığının ardından Eyüpspor maçının kadrosuna alınmasına rağmen riske edilmeyen İspanyol futbolcu, fiziksel eksiklerini gidererek tamamen hazır hale geldi.
Turan Tovuz karşısındaki performansıyla teknik heyetten tam not alan Asensio'nun, Çaykur Rizespor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
YILDIZ FUTBOLCULAR DİNLENDİ
Sarı-lacivertlilerde Matteo Guendouzi ve N'Golo Kanté de milli arayı dinlenerek geçirdi. Fransa Milli Takımı'na gitmeyen iki futbolcu, yoğun maç temposunun ardından fiziksel ve zihinsel açıdan toparlanma fırsatı buldu.
Sezonun dikkat çeken isimlerinden Ederson da milli takımdan affını isteyerek verilen arayı dinlenmek için değerlendirdi.
MERT HAKAN'IN CEZASI SONA ERDİ
Fenerbahçe'de bir diğer gelişme ise Mert Hakan Yandaş'ın takıma dönmesi oldu. Altı aylık men cezası sona eren tecrübeli futbolcu, yeniden takıma katıldı.
Mert Hakan'ın dönüşüyle birlikte İsmail Kartal'ın orta sahadaki alternatifleri de arttı.
LUKAKU GOL SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Sarı-lacivertlilerin hücum hattındaki önemli isimlerinden Romelu Lukaku da milli arada formunu yükseltti.
Belçika Milli Takımı'nda gol sessizliğini bozan tecrübeli golcü, Fenerbahçe'ye moralli dönmeye hazırlanıyor.