Barış Alper Yılmaz'a zam yolda

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'daki form düşüklüğü için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Okan Buruk, milli futbolcuyla görüşerek moral verirken yönetim de 2028'de bitecek anlaşmasını uzatmak istiyor.
Devre arasında yeni sözleşme yapılması planlanan Barış Alper Yılmaz'ın maaşı da ciddi şekilde artırılacak.
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 7 maçta skora katkı sağlayamadı.
Devre arasında yeni sözleşme yapılması planlanan Barış Alper Yılmaz'ın maaşı da ciddi şekilde artırılacak.
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 7 maçta skora katkı sağlayamadı.