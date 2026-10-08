Barış Alper Yılmaz'a zam yolda

Galatasaray, sözleşmesini uzatmak istediği Barış Alper Yılmaz'a ciddi oranda zam planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 11:47
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Barış Alper Yılmaz'a zam yolda
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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'daki form düşüklüğü için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Okan Buruk, milli futbolcuyla görüşerek moral verirken yönetim de 2028'de bitecek anlaşmasını uzatmak istiyor.

Devre arasında yeni sözleşme yapılması planlanan Barış Alper Yılmaz'ın maaşı da ciddi şekilde artırılacak.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 7 maçta skora katkı sağlayamadı.  

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