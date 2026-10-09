CANLI: Kosner Baskonia - Beşiktaş

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 4. haftasında İspanyol ekibi Kosner Baskonia'yla deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Buesa Arena'daki mücadele, TSİ 21.30'da başladı. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI: 2.PERİYOT
BASKONIA: 35
BEŞİKTAŞ: 36
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CANLI: 2.PERİYOT
BASKONIA: 35
BEŞİKTAŞ: 36
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR TIKLAYINIZ
S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ!