Bugün
BİTTİ
Galatasaray
3
Kasımpaşa
1
Bugün
BİTTİ
Sivasspor
4
Pendikspor
1
Bugün
BİTTİ
Bodrum FK
0
Keçiörengücü
2
Bugün
BİTTİ
Ümraniye
1
Sarıyer
1
Bugün
BİTTİ
Vanspor FK
0
Bandırmaspor
2
CANLI
44'
B. Dortmund
0
Werder Bremen
0
CANLI
14'
Malaga
0
Espanyol
1
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
CANLI
29'
Lens
0
Lyon
0

CANLI: Kosner Baskonia - Beşiktaş

Beşiktaş, EuroLeague'in 4. haftasında Baskonia'yla deplasmanda karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 21:19 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 22:15
Fotoğraf: AA
CANLI: Kosner Baskonia - Beşiktaş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 4. haftasında İspanyol ekibi Kosner Baskonia'yla deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Buesa Arena'daki mücadele, TSİ 21.30'da başladı. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI: 2.PERİYOT

BASKONIA: 35
BEŞİKTAŞ: 36

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR TIKLAYINIZ

S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ!



 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.