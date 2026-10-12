Cristiano Ronaldo: 'Tarihin en iyisi benim, nokta'

Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasının ardından teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlıkla gündeme gelen Cristiano Ronaldo, CNN'e verdiği röportajda kariyerini, gol hedefini ve emeklilik ihtimalini değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Al Nassr forması giyen 41 yaşındaki futbolcu, mevcut performansına hak ettiği değerin verilmediğini belirterek, "İnsanlar içinde bulunduğum form durumuna ve gollerime değer vermiyor." ifadelerini kullandı.
"RAKAMLAR KENDİ ADINA KONUŞUYOR"
Kulüp ve milli takım kariyerinde çıktığı 1337 profesyonel maçta 980 gole ulaşan Ronaldo'ya, 1000 gol barajını aşmayı hedefleyip hedeflemediği soruldu.
Portekizli futbolcu, bu hedefin kariyerine ilişkin değerlendirmesini değiştirmeyeceğini vurgulayarak şöyle konuştu:
"Her şey doğal şekilde gerçekleşmeli. 920, 925, 930 gol atmış olsam da tarihin en iyisi benim, nokta. Rakamlar kendi adına konuşuyor. 1000 gole ulaşırsam harika olur, bu bir hedef ama uzun vadeli düşünmüyorum."
EMEKLİLİK İÇİN KESİN KARAR VERMEDİ
Yaklaşık bir ay önce, haziran ayında kulüp sezonunun sona ermesiyle "muhtemelen" futbolu bırakacağını söyleyen Ronaldo, geleceği konusunda kesin bir kararının bulunmadığını dile getirdi.
Deneyimli yıldız, "Yarın ne olacağını bilmiyorum. Belki motivasyonumu kaybetmiş şekilde uyanırım ve artık oynamak istemem. Gerçekten bilmiyorum." dedi.
PORTEKİZ'DE JESUS İLE GERİLİM
Ronaldo'nun son milli arada Portekiz kampından ayrılması üzerine Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu soruşturma başlatmıştı.
Yıldız futbolcu, geçen hafta yaptığı açıklamada Jorge Jesus'un kendisine verdiği sözü tutmadığını ve kamptan ayrılmasına yol açan gelişmeleri gerçeğe aykırı biçimde aktardığını öne sürmüştü.
Yaşananları kendi açısından anlatmak için ilk olarak Portekiz basınıyla paylaştığı 1740 kelimelik açıklamada Ronaldo, Norveç karşısında kazanılan UEFA Uluslar Ligi maçında oynatılmaması nedeniyle Jesus'tan özür beklediğini belirtmişti. Portekizli oyuncu ayrıca kendisinin Pele veya Diego Maradona ile aynı büyüklükte bir futbolcu olarak değerlendirilmesini istemişti.
MİLLİ TAKIMA VEDA KAPISINI AÇIK TUTTU
Ronaldo, söz konusu açıklamasında Portekiz Milli Takımı'nı bırakmayı planlamadığını da ifade etmiş ve "bir veya daha fazla veda maçı" oynamayı umduğunu söylemişti.
2003'ten bu yana Portekiz formasını giyen yıldız futbolcu, 146 golle erkekler milli takım futbolunun en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
Kariyerine Sporting'de başlayan Ronaldo; Manchester United, Real Madrid ve Juventus'ta oynadıktan sonra Manchester United'a dönmüş, ardından Al Nassr'a transfer olmuştu.
"RAKAMLAR KENDİ ADINA KONUŞUYOR"
Kulüp ve milli takım kariyerinde çıktığı 1337 profesyonel maçta 980 gole ulaşan Ronaldo'ya, 1000 gol barajını aşmayı hedefleyip hedeflemediği soruldu.
Portekizli futbolcu, bu hedefin kariyerine ilişkin değerlendirmesini değiştirmeyeceğini vurgulayarak şöyle konuştu:
"Her şey doğal şekilde gerçekleşmeli. 920, 925, 930 gol atmış olsam da tarihin en iyisi benim, nokta. Rakamlar kendi adına konuşuyor. 1000 gole ulaşırsam harika olur, bu bir hedef ama uzun vadeli düşünmüyorum."
EMEKLİLİK İÇİN KESİN KARAR VERMEDİ
Yaklaşık bir ay önce, haziran ayında kulüp sezonunun sona ermesiyle "muhtemelen" futbolu bırakacağını söyleyen Ronaldo, geleceği konusunda kesin bir kararının bulunmadığını dile getirdi.
Deneyimli yıldız, "Yarın ne olacağını bilmiyorum. Belki motivasyonumu kaybetmiş şekilde uyanırım ve artık oynamak istemem. Gerçekten bilmiyorum." dedi.
PORTEKİZ'DE JESUS İLE GERİLİM
Ronaldo'nun son milli arada Portekiz kampından ayrılması üzerine Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu soruşturma başlatmıştı.
Yıldız futbolcu, geçen hafta yaptığı açıklamada Jorge Jesus'un kendisine verdiği sözü tutmadığını ve kamptan ayrılmasına yol açan gelişmeleri gerçeğe aykırı biçimde aktardığını öne sürmüştü.
Yaşananları kendi açısından anlatmak için ilk olarak Portekiz basınıyla paylaştığı 1740 kelimelik açıklamada Ronaldo, Norveç karşısında kazanılan UEFA Uluslar Ligi maçında oynatılmaması nedeniyle Jesus'tan özür beklediğini belirtmişti. Portekizli oyuncu ayrıca kendisinin Pele veya Diego Maradona ile aynı büyüklükte bir futbolcu olarak değerlendirilmesini istemişti.
MİLLİ TAKIMA VEDA KAPISINI AÇIK TUTTU
Ronaldo, söz konusu açıklamasında Portekiz Milli Takımı'nı bırakmayı planlamadığını da ifade etmiş ve "bir veya daha fazla veda maçı" oynamayı umduğunu söylemişti.
2003'ten bu yana Portekiz formasını giyen yıldız futbolcu, 146 golle erkekler milli takım futbolunun en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
Kariyerine Sporting'de başlayan Ronaldo; Manchester United, Real Madrid ve Juventus'ta oynadıktan sonra Manchester United'a dönmüş, ardından Al Nassr'a transfer olmuştu.