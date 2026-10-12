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Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı yaşanacak. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe de sahaya çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Ekim 2026 12:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi, salı günü açılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, 13 ve 14 Ekim'de oynanacak.

Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, salı günü sahasında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere'nin Aston Villa takımına konuk olacak.

"Devler Ligi"nde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

Salı:

19.45 Lens (Fransa) - Sporting (Portekiz)

19.45 Sabah (Azerbaycan) - Slavia Prag (Çekya)

22.00 Galatasaray - Barcelona (İspanya)

22.00 Arsenal (İngiltere) - Lille (Fransa)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

22.00 Inter (İtalya) - Club Brugge (Belçika)

22.00 Leipzig (Almanya) - PSV (Hollanda)

22.00 Viking (Norveç) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Villarreal (İspanya) - Napoli (İtalya)

14 Ekim Çarşamba:

19.45 Feyenoord (Hollanda) - Como (İtalya)

19.45 LASK (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Aston Villa (İngiltere) - Fenerbahçe

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Real Betis (İspanya) - Porto (Portekiz)

22.00 Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Stuttgart (Almanya)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AEK (Yunanistan)

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