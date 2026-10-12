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Torreira'dan geri dönüş yanıtı!

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçı öncesi konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Ekim 2026 13:02 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 13:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Torreira'dan geri dönüş yanıtı!
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Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Uruguay Milli Takımı'na geri dönüşüyle ilgili konuşan Torreira, "Milli takımda tekrar oynamak benim için büyük gurur, çok mutluyum. Kaptanlık yapmak da sıra dışı bir his." dedi.

Başarılı orta saha oyuncusu, "Bir önceki maçta bir şanssızlık yaşadım. Kırmızı kart gördüm. Bu beni üzdü ama kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç var, çok önemli bir maç var." diye konuştu.

Atletico Madrid ile İspanya deneyimi olduğu hatırlatılan Torreira, "Deneyimim çok fazla var ama İspanya'da çok fazla oynayamadım. Barcelona'ya karşı oynamadım. Barcelona, şu anda dünyanın en iyi takımlarından. Çok zorlu bir rakip ama biz de çok zorlu bir rakibimiz. Şampiyonlar Ligi'nde her maç zor. Yarın inanıyorum ki güzel bir maç olacak. En iyi halimizle mücadele edeceğiz. İyi bir mücadele göstereceğiz. Hata yapmalarını bekleyeceğiz ve avantaj elde etmeye çalışacağız." sözlerini sarf etti.

Lucas Torreira, flaş röportajda son olarak, "Yarın umarım kazanırız ve hep birlikte kutlarız. Güzel bir maç olmasını diliyorum." dedi.

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