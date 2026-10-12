Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Manresa

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup'ın 3. haftasında 13 Ekim Salı günü İspanya'nın Kids&Us Manresa ekibini konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Bahçeşehir Koleji, ligdeki ilk maçında İtalya temsilcisi Roma Basketbol'u 91-78, ikinci mücadelesinde ise Bulgaristan ekibi Balkan Botevgrad'ı 100-61 yendi.
Kids&Us Manresa'nın ise ligde birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.
Bahçeşehir Koleji, ligdeki ilk maçında İtalya temsilcisi Roma Basketbol'u 91-78, ikinci mücadelesinde ise Bulgaristan ekibi Balkan Botevgrad'ı 100-61 yendi.
Kids&Us Manresa'nın ise ligde birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.