Bugün
20:00
Eyüpspor
Göztepe
Bugün
22:00
Coventry City
Newcastle
Bugün
22:00
Levante
Sevilla
Bugün
19:30
Atalanta
Venezia
Bugün
21:45
Torino
Udinese

Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Manresa

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup'ın 3. haftasında İspanya'nın Kids&Us Manresa ekibini ağırlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Ekim 2026 14:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Manresa
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup'ın 3. haftasında 13 Ekim Salı günü İspanya'nın Kids&Us Manresa ekibini konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, ligdeki ilk maçında İtalya temsilcisi Roma Basketbol'u 91-78, ikinci mücadelesinde ise Bulgaristan ekibi Balkan Botevgrad'ı 100-61 yendi.

Kids&Us Manresa'nın ise ligde birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.