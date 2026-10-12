Sacramento Kings, Golden State Warriors ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Maxime Raynaud'nun sağ dizindeki görüntüleme sonuçlarının daha ağır bir sakatlığa işaret etmediğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Pazar günü yapılan açıklamada, NBA'deki ikinci sezonuna hazırlanan pivotun diz kapağında kısmi çıkık tespit edildiği ve yaklaşık iki hafta sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.
Raynaud, Kings'in Warriors'a 111-106 mağlup olduğu karşılaşmanın ikinci çeyreğinin bitimine 2 dakika 32 saniye kala Stephen Curry'ye perdeleme yaparken yaşanan çarpışmanın ardından yere düşmüştü.
Genç oyuncuya cumartesi gecesi MR çekildi.
Kings Başantrenörü Doug Christie, maçın ardından sakatlık hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Neredeyse hayatım boyunca bu sporun içindeyim. Sakatlıklar çok zor ama yaptığımız işin bir parçası.
Birbirimizi yalnızca takım arkadaşı, antrenör veya oyuncu olarak değil, daha derin bir bağla önemsiyoruz. Sahada ona da söyledim: 'Seni seviyorum dostum. Senin için buradayız. Yanındayız.'
O anlarda bunları duymak istemezsiniz ama bu da işimizin bir parçası. Ne yazık ki kendimizi riske atıyoruz. Böyle bir şey yaşanması hiçbir zaman iyi değil."
Chase Center'da sağlık ekibi tarafından kontrol edilen Raynaud, sırtüstü yerde yatarken belirgin şekilde acı çekiyordu.
Daha sonra yardım edilerek ayağa kaldırılan genç pivot, soyunma odasına götürülmek üzere tekerlekli sandalyeye alındı.
Kings Genel Menajeri Scott Perry, maçın ardından "Geri dönecek" diyerek iyimser bir mesaj verdi.
Raynaud'ya saha çıkışında eşlik eden Perry'nin yanı sıra kulübün sahibi Vivek Ranadive de soyunma odasının dışında oyuncunun durumunu kontrol etti.
Raynaud, daha sonra dizine buz torbası sarılı halde ve koltuk değnekleriyle soyunma odasından ayrıldı. Perry ile sarılarak vedalaşan oyuncunun, Chase Center'dan çıkarken moralinin iyi olduğu ve gülümsediği görüldü.
Takım arkadaşı Darius Acuff'a alan açmak için Curry'ye perdeleme yapan Raynaud, çarpışmanın ardından hemen sağ dizini tutarak acıyla bağırmıştı. Curry de aynı pozisyonda yere düşmüştü.
Sakatlanmadan önce yaklaşık dokuz dakika sahada kalan Raynaud, biri üçlük olmak üzere üç saha içi atışının tamamını ve üç serbest atışını sayıya çevirdi. Genç pivot, 10 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve 1 blok kaydetti.
Kings, 23 yaşındaki Fransız oyuncuyu geçtiğimiz yılın draftında ikinci tur 42. sıradan seçmişti.
Raynaud, çaylak sezonunda çıktığı 74 maçta 12,5 sayı, 7,5 ribaund ve 1,4 asist ortalamaları yakalamıştı.
Raynaud, Kings'in Warriors'a 111-106 mağlup olduğu karşılaşmanın ikinci çeyreğinin bitimine 2 dakika 32 saniye kala Stephen Curry'ye perdeleme yaparken yaşanan çarpışmanın ardından yere düşmüştü.
Genç oyuncuya cumartesi gecesi MR çekildi.
Kings Başantrenörü Doug Christie, maçın ardından sakatlık hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Neredeyse hayatım boyunca bu sporun içindeyim. Sakatlıklar çok zor ama yaptığımız işin bir parçası.
Birbirimizi yalnızca takım arkadaşı, antrenör veya oyuncu olarak değil, daha derin bir bağla önemsiyoruz. Sahada ona da söyledim: 'Seni seviyorum dostum. Senin için buradayız. Yanındayız.'
O anlarda bunları duymak istemezsiniz ama bu da işimizin bir parçası. Ne yazık ki kendimizi riske atıyoruz. Böyle bir şey yaşanması hiçbir zaman iyi değil."
Chase Center'da sağlık ekibi tarafından kontrol edilen Raynaud, sırtüstü yerde yatarken belirgin şekilde acı çekiyordu.
Daha sonra yardım edilerek ayağa kaldırılan genç pivot, soyunma odasına götürülmek üzere tekerlekli sandalyeye alındı.
Kings Genel Menajeri Scott Perry, maçın ardından "Geri dönecek" diyerek iyimser bir mesaj verdi.
Raynaud'ya saha çıkışında eşlik eden Perry'nin yanı sıra kulübün sahibi Vivek Ranadive de soyunma odasının dışında oyuncunun durumunu kontrol etti.
Raynaud, daha sonra dizine buz torbası sarılı halde ve koltuk değnekleriyle soyunma odasından ayrıldı. Perry ile sarılarak vedalaşan oyuncunun, Chase Center'dan çıkarken moralinin iyi olduğu ve gülümsediği görüldü.
Takım arkadaşı Darius Acuff'a alan açmak için Curry'ye perdeleme yapan Raynaud, çarpışmanın ardından hemen sağ dizini tutarak acıyla bağırmıştı. Curry de aynı pozisyonda yere düşmüştü.
Sakatlanmadan önce yaklaşık dokuz dakika sahada kalan Raynaud, biri üçlük olmak üzere üç saha içi atışının tamamını ve üç serbest atışını sayıya çevirdi. Genç pivot, 10 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve 1 blok kaydetti.
Kings, 23 yaşındaki Fransız oyuncuyu geçtiğimiz yılın draftında ikinci tur 42. sıradan seçmişti.
Raynaud, çaylak sezonunda çıktığı 74 maçta 12,5 sayı, 7,5 ribaund ve 1,4 asist ortalamaları yakalamıştı.