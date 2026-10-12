Oklahoma City Thunder'ın, yeni sezonda daha büyük bir rol üstlenmesi beklenen Cason Wallace ile yıllık yaklaşık 25 milyon dolar değerinde sözleşme uzatması için görüşmelere başladığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA muhabiri Marc Stein'ın 11 Ekim Pazar günü The Stein Line'da yayımladığı habere göre Oklahoma City Thunder, Cason Wallace ile yıllık yaklaşık 25 milyon dolar seviyesinde bir sözleşme uzatmasını görüşüyor.
Thunder, yaz döneminde Lu Dort, Isaiah Joe ve Aaron Wiggins'i takas etmesinin ardından 22 yaşındaki oyuncuya daha fazla sorumluluk vermeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon Batı Konferansı finali oynayan Oklahoma City'nin, dış rotasyonda kaybettiği şut katkısını ve savunma esnekliğini telafi etmesinde Wallace'ın gelişimi önemli olacak.
Belirtilen yıllık tutarda bir anlaşma, kendisini öncelikle savunmasıyla kanıtlayan ve hücum yönünü geliştirmeyi sürdüren Wallace'a önemli bir yatırım anlamına gelecek.
Wallace, 2025-26 normal sezonunda çıktığı 77 maçın 58'ine ilk beşte başladı. Maç başına 26,6 dakikada 8,6 sayı, 3,1 ribaund, 2,6 asist ve 1,9 top çalma ortalamaları yakaladı.
Genç oyuncu, yüzde 43,2 saha içi ve yüzde 35,1 üçlük isabetiyle oynadı.
Savunmadaki katkısı sayesinde ligin en iyi ikinci savunma beşine seçilen Wallace, Yılın Savunmacısı oylamasında da yedinci sırayı aldı.
Bu başarılar, Oklahoma City'nin arka alan rotasyonundaki önemli isimlerden biri olarak konumunu güçlendirdi.
The Athletic'ten John Hollinger da Dort, Joe ve Wiggins'in ayrılmasının ardından Wallace'ın sahanın iki tarafında bu oyuncuların katkısını telafi etmek için önemli bir seçenek haline geldiğine dikkat çekti.
Dort, dış savunmada fiziksel katkı sağlarken Joe ve Wiggins, takıma ek üçlük tehdidi sunuyordu.
Wallace'ın artık bu görevlerin daha büyük bir bölümünü üstlenmesi bekleniyor. Ancak üç oyuncunun toplam katkısını ne ölçüde karşılayabileceği önemli bir soru işareti olmaya devam ediyor.
Wallace'ın NBA'e girdiğinden bu yana üçlük isabet oranı dalgalandı. 2023-24'teki çaylak sezonunda üçlüklerini yüzde 41,9 ile sayıya çeviren oyuncu, ikinci sezonunda yüzde 35,6, geçtiğimiz sezon ise yüzde 35,1 isabet yakaladı.
Üçlük deneme sayısı da gelişim gösterebileceği alanlardan biri olarak öne çıkıyor.
Wallace, geçtiğimiz sezon her 100 hücumda 6,8 üçlük denedi. Bu rakam Joe için 13,7, Dort için 9,7 ve Wiggins için 9,2 oldu.
Wallace'ın daha fazla üçlük kullanması, Oklahoma City'nin ayrılan oyuncuların katkısını telafi etmesine yardımcı olabilir. Ancak artan hücum sorumluluğuyla birlikte yeterli isabet oranını da koruması gerekecek.
Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams ve Chet Holmgren'in sahada olmadığı dakikalarda Wallace'ın rolü de değişebilir.
Takımın önde gelen skorerlerinin yanında tamamlayıcı bir oyuncu olarak görev yapmak yerine, kendi şutunu daha fazla yaratması ve ikinci beşin hücumunu yönlendirmesi gerekebilir.
Sözleşme görüşmeleri, Oklahoma City'nin uzun vadeli çekirdeğini korurken NBA'in lüks vergisine bağlı maaş eşiklerinin getirdiği mali kısıtlamaları da yönetmeye çalıştığı bir dönemde yürütülüyor.
Thunder, kadrosunda önemli değişiklikler yaparken Isaiah Hartenstein ile üç yıllığına 75 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı. Ayrıca ilk tur seçimleri Aday Mara ve Bennett Stirtz'i kadrosuna kattı.
Yıllık yaklaşık 25 milyon dolarlık bir anlaşma, kulübün Wallace'ın savunmasına ve üstlenmesi beklenen daha büyük role verdiği değeri gösterecek.
Temel soru ise artan sorumlulukla birlikte genç oyuncunun hücum üretimini ne kadar geliştirebileceği olacak.
Normal sezonu 64 galibiyet ve 18 mağlubiyetle tamamlayan Thunder için Wallace'ın yeni sözleşmesi, maaş bütçesini yönetirken zirve yarışında kalma planının önemli parçalarından biri olabilir.
Thunder, yaz döneminde Lu Dort, Isaiah Joe ve Aaron Wiggins'i takas etmesinin ardından 22 yaşındaki oyuncuya daha fazla sorumluluk vermeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon Batı Konferansı finali oynayan Oklahoma City'nin, dış rotasyonda kaybettiği şut katkısını ve savunma esnekliğini telafi etmesinde Wallace'ın gelişimi önemli olacak.
Belirtilen yıllık tutarda bir anlaşma, kendisini öncelikle savunmasıyla kanıtlayan ve hücum yönünü geliştirmeyi sürdüren Wallace'a önemli bir yatırım anlamına gelecek.
Wallace, 2025-26 normal sezonunda çıktığı 77 maçın 58'ine ilk beşte başladı. Maç başına 26,6 dakikada 8,6 sayı, 3,1 ribaund, 2,6 asist ve 1,9 top çalma ortalamaları yakaladı.
Genç oyuncu, yüzde 43,2 saha içi ve yüzde 35,1 üçlük isabetiyle oynadı.
Savunmadaki katkısı sayesinde ligin en iyi ikinci savunma beşine seçilen Wallace, Yılın Savunmacısı oylamasında da yedinci sırayı aldı.
Bu başarılar, Oklahoma City'nin arka alan rotasyonundaki önemli isimlerden biri olarak konumunu güçlendirdi.
The Athletic'ten John Hollinger da Dort, Joe ve Wiggins'in ayrılmasının ardından Wallace'ın sahanın iki tarafında bu oyuncuların katkısını telafi etmek için önemli bir seçenek haline geldiğine dikkat çekti.
Dort, dış savunmada fiziksel katkı sağlarken Joe ve Wiggins, takıma ek üçlük tehdidi sunuyordu.
Wallace'ın artık bu görevlerin daha büyük bir bölümünü üstlenmesi bekleniyor. Ancak üç oyuncunun toplam katkısını ne ölçüde karşılayabileceği önemli bir soru işareti olmaya devam ediyor.
Wallace'ın NBA'e girdiğinden bu yana üçlük isabet oranı dalgalandı. 2023-24'teki çaylak sezonunda üçlüklerini yüzde 41,9 ile sayıya çeviren oyuncu, ikinci sezonunda yüzde 35,6, geçtiğimiz sezon ise yüzde 35,1 isabet yakaladı.
Üçlük deneme sayısı da gelişim gösterebileceği alanlardan biri olarak öne çıkıyor.
Wallace, geçtiğimiz sezon her 100 hücumda 6,8 üçlük denedi. Bu rakam Joe için 13,7, Dort için 9,7 ve Wiggins için 9,2 oldu.
Wallace'ın daha fazla üçlük kullanması, Oklahoma City'nin ayrılan oyuncuların katkısını telafi etmesine yardımcı olabilir. Ancak artan hücum sorumluluğuyla birlikte yeterli isabet oranını da koruması gerekecek.
Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams ve Chet Holmgren'in sahada olmadığı dakikalarda Wallace'ın rolü de değişebilir.
Takımın önde gelen skorerlerinin yanında tamamlayıcı bir oyuncu olarak görev yapmak yerine, kendi şutunu daha fazla yaratması ve ikinci beşin hücumunu yönlendirmesi gerekebilir.
Sözleşme görüşmeleri, Oklahoma City'nin uzun vadeli çekirdeğini korurken NBA'in lüks vergisine bağlı maaş eşiklerinin getirdiği mali kısıtlamaları da yönetmeye çalıştığı bir dönemde yürütülüyor.
Thunder, kadrosunda önemli değişiklikler yaparken Isaiah Hartenstein ile üç yıllığına 75 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı. Ayrıca ilk tur seçimleri Aday Mara ve Bennett Stirtz'i kadrosuna kattı.
Yıllık yaklaşık 25 milyon dolarlık bir anlaşma, kulübün Wallace'ın savunmasına ve üstlenmesi beklenen daha büyük role verdiği değeri gösterecek.
Temel soru ise artan sorumlulukla birlikte genç oyuncunun hücum üretimini ne kadar geliştirebileceği olacak.
Normal sezonu 64 galibiyet ve 18 mağlubiyetle tamamlayan Thunder için Wallace'ın yeni sözleşmesi, maaş bütçesini yönetirken zirve yarışında kalma planının önemli parçalarından biri olabilir.