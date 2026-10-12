Sakatlıklarla geçen dönemin ardından Sacramento Kings formasıyla yeniden sahaya çıkan Ben Simmons, kariyerinde yeni bir adım atmaya hazır olduğunu belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eski Yılın Çaylağı, sırt ve bacak sakatlıklarının rehabilitasyonu nedeniyle 2025-26 normal sezonunun tamamını kaçırmasının ardından NBA'de forma giyeceği sekizinci sezonuna hazırlanıyor.
Simmons, yaşadığı fiziksel sorunların yanı sıra özgüvenini yeniden kazanmak için de mücadele ettiğini ve artık Kings'e katkı verecek olmanın heyecanını yaşadığını söyledi:
"Çok iyi hissettirdi. Bir yıl uzak kaldıktan sonra geri dönünce, sadece sahada olmak, rekabet etmek ve ilk maçı geride bırakmak bile güzel bir duygu."
Yaklaşık 2,08 metre boyundaki oyuncu, sağlıklı olmasının yeni sezona yaklaşımını değiştirdiğini ve daha agresif oynayabileceğini belirtti:
"Bunun büyük kısmı sağlıklı olmak, yapabildiğim şeyleri yeniden yapabilmek ve bunların üzerine daha agresif oynamayı eklemekle ilgili.
Artık daha tecrübeliyim. Özellikle sağlıklı olduğumu düşünürsek, birkaç yıl önceki oyuncuya oldukça yakınım."
Simmons, bir sezon boyunca maçlardan uzak kalmasına rağmen oyunu okuma konusunda kendisini daha iyi hissettiğini de vurguladı:
"Oyun artık benim için çok daha yavaş akıyor ve daha fazla şey görüyorum. Yılların tecrübesi sayesinde oyunu daha rahat okuyabiliyor ve daha iyi kararlar verebiliyorum.
Tabii ki bir yıldır oynamadım ama sahada doğru hamleleri yapabileceğim konusunda hâlâ kendime güveniyorum."
2016 NBA Draftı'nda Philadelphia 76ers tarafından birinci sıradan seçilen Simmons, kariyerinde üç kez All-Star oldu.
Simmons, yaşadığı fiziksel sorunların yanı sıra özgüvenini yeniden kazanmak için de mücadele ettiğini ve artık Kings'e katkı verecek olmanın heyecanını yaşadığını söyledi:
"Çok iyi hissettirdi. Bir yıl uzak kaldıktan sonra geri dönünce, sadece sahada olmak, rekabet etmek ve ilk maçı geride bırakmak bile güzel bir duygu."
Yaklaşık 2,08 metre boyundaki oyuncu, sağlıklı olmasının yeni sezona yaklaşımını değiştirdiğini ve daha agresif oynayabileceğini belirtti:
"Bunun büyük kısmı sağlıklı olmak, yapabildiğim şeyleri yeniden yapabilmek ve bunların üzerine daha agresif oynamayı eklemekle ilgili.
Artık daha tecrübeliyim. Özellikle sağlıklı olduğumu düşünürsek, birkaç yıl önceki oyuncuya oldukça yakınım."
Simmons, bir sezon boyunca maçlardan uzak kalmasına rağmen oyunu okuma konusunda kendisini daha iyi hissettiğini de vurguladı:
"Oyun artık benim için çok daha yavaş akıyor ve daha fazla şey görüyorum. Yılların tecrübesi sayesinde oyunu daha rahat okuyabiliyor ve daha iyi kararlar verebiliyorum.
Tabii ki bir yıldır oynamadım ama sahada doğru hamleleri yapabileceğim konusunda hâlâ kendime güveniyorum."
2016 NBA Draftı'nda Philadelphia 76ers tarafından birinci sıradan seçilen Simmons, kariyerinde üç kez All-Star oldu.