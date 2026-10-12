NBA Başkanı Adam Silver, lig yönetimi ile NBA Oyuncular Birliği'nin maç sırasında giyilebilir takip cihazlarının kullanılması konusunda henüz anlaşmaya varamadığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE CNBC Sport'a konuşan Silver, oyuncuların bu cihazları günlük yaşamlarında düzenli olarak kullandığını ancak verilerin gizliliği ve olası mali sonuçlarının görüşmeleri zorlaştırdığını belirtti:
"Özellikle Oyuncular Birliği tarafında, bu verilerin nasıl kullanılabileceği konusunda ciddi bir hassasiyet var."
Silver, oyuncuların fiziksel performanslarında düşüş gösteren bilgilerin ileride sözleşme görüşmelerinde aleyhlerine kullanılmasından kaygı duyabileceğini kabul etti:
"Bir oyuncunun yavaşladığını ya da buna benzer bir durumu görebiliyorsanız, bunun pazarlıklarda kullanılabileceğinden endişe ediyorlar. Bunu anlıyorum."
Giyilebilir cihazlar; fiziksel aktivite, iş yükü, toparlanma süreci ve diğer performans göstergeleri hakkında veri toplayabiliyor.
Bu bilgiler, NBA takımlarına oyuncuların kondisyonları ve maç sırasında karşılaştıkları fiziksel yük konusunda daha ayrıntılı bir değerlendirme imkânı sunabilir.
Ancak aynı verilerin performans analizinin ötesinde sonuçları da olabilir. Bir oyuncunun fiziksel kapasitesindeki düşüşü gösteren ayrıntılı ölçümlere erişilmesi, oyuncunun değerine ilişkin değerlendirmeleri ve gelecekteki sözleşme görüşmelerini etkileyebilir.
Silver, Oyuncular Birliği'nin bu kaygısını haklı bulduğunu ve maçlarda takip teknolojisine geçilmeden önce bilgilere kimlerin erişebileceği ve bunların nasıl kullanılacağı konusunda açık kurallar belirlenmesi gerektiğini vurguladı:
"Bilginin tam olarak nasıl kullanılacağı konusunda bir anlaşmaya varmamız gerekiyor."
NBA Başkanı, mevcut uygulamada kendisine çelişkili gelen bir noktaya da dikkat çekti. Oyuncuların ısınırken, günlük yaşamlarında veya uyku takibi yaparken bu cihazları kullandığını hatırlatan Silver, maçların bu açıdan istisna oluşturduğunu söyledi:
"İlginç olan şu: Oyunculara baktığınızda, ister ısınırken ister günlük yaşamlarında olsun, genellikle üzerlerinde bir cihaz olduğunu görüyorsunuz. Birçoğumuz gibi uyku takibi için de kullanıyorlar.
Şu anda oyuncuların neredeyse günde 22 saat giyilebilir cihaz kullandığı, bunları yalnızca maç oynarken takmadığı bir durumdayız. Bu pek mantıklı olamaz."
Silver, lig ile oyuncular birliğinin sonunda bir çözüm bulacağına inandığını belirtti:
"Bu konuda onlarla bir çözüm bulacağız."
"Özellikle Oyuncular Birliği tarafında, bu verilerin nasıl kullanılabileceği konusunda ciddi bir hassasiyet var."
Silver, oyuncuların fiziksel performanslarında düşüş gösteren bilgilerin ileride sözleşme görüşmelerinde aleyhlerine kullanılmasından kaygı duyabileceğini kabul etti:
"Bir oyuncunun yavaşladığını ya da buna benzer bir durumu görebiliyorsanız, bunun pazarlıklarda kullanılabileceğinden endişe ediyorlar. Bunu anlıyorum."
Giyilebilir cihazlar; fiziksel aktivite, iş yükü, toparlanma süreci ve diğer performans göstergeleri hakkında veri toplayabiliyor.
Bu bilgiler, NBA takımlarına oyuncuların kondisyonları ve maç sırasında karşılaştıkları fiziksel yük konusunda daha ayrıntılı bir değerlendirme imkânı sunabilir.
Ancak aynı verilerin performans analizinin ötesinde sonuçları da olabilir. Bir oyuncunun fiziksel kapasitesindeki düşüşü gösteren ayrıntılı ölçümlere erişilmesi, oyuncunun değerine ilişkin değerlendirmeleri ve gelecekteki sözleşme görüşmelerini etkileyebilir.
Silver, Oyuncular Birliği'nin bu kaygısını haklı bulduğunu ve maçlarda takip teknolojisine geçilmeden önce bilgilere kimlerin erişebileceği ve bunların nasıl kullanılacağı konusunda açık kurallar belirlenmesi gerektiğini vurguladı:
"Bilginin tam olarak nasıl kullanılacağı konusunda bir anlaşmaya varmamız gerekiyor."
NBA Başkanı, mevcut uygulamada kendisine çelişkili gelen bir noktaya da dikkat çekti. Oyuncuların ısınırken, günlük yaşamlarında veya uyku takibi yaparken bu cihazları kullandığını hatırlatan Silver, maçların bu açıdan istisna oluşturduğunu söyledi:
"İlginç olan şu: Oyunculara baktığınızda, ister ısınırken ister günlük yaşamlarında olsun, genellikle üzerlerinde bir cihaz olduğunu görüyorsunuz. Birçoğumuz gibi uyku takibi için de kullanıyorlar.
Şu anda oyuncuların neredeyse günde 22 saat giyilebilir cihaz kullandığı, bunları yalnızca maç oynarken takmadığı bir durumdayız. Bu pek mantıklı olamaz."
Silver, lig ile oyuncular birliğinin sonunda bir çözüm bulacağına inandığını belirtti:
"Bu konuda onlarla bir çözüm bulacağız."