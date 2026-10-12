Cleveland Cavaliers forveti Mario Hezonja, yeni takım arkadaşı James Harden'ın basketbol zekâsını, farklı rollere uyum sağlama becerisini ve çevresindeki oyunculara katkısını övdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 10 Ekim'de Cleveland Clinic Courts'taki antrenmanın ardından basın mensuplarına konuşan Hezonja, kariyerinin önceki dönemlerinde karşılaştığı skorer Harden ile şimdi takım arkadaşı olarak izlediği oyun kurucu Harden arasındaki farkı anlattı.
Harden'la birlikte oynarken kendisini en çok neyin şaşırttığı sorulan Hezonja, şu yanıtı verdi:
"Basketbol zekâsı. Eskiden ben iki numarada oynuyordum, o da iki numarada oynayan skorer bir oyuncuydu."
Hezonja, Harden'ın gelişimini ve kariyerini nasıl gördüğünü ise şöyle açıkladı:
"Benim gözümde onun yaklaşımı şöyle: 'İki numarada tarihin en iyilerinden biriyim. O zaman bir numaraya geçeyim ve orada da tarihin en iyisi olmaya çalışayım.'
Şu anda onu böyle görüyorum. Sanki iki farklı Harden var ve ikisi de kendi pozisyonunda Hall of Fame seviyesinde."
Harden, Houston Rockets'ta geçirdiği yıllarda NBA'in en üretken skorerlerinden biri haline gelmiş ve 2018-19 sezonunda maç başına 36,1 sayı ortalamasına ulaşmıştı.
İlerleyen dönemde oyun kurucu yönünü de geliştiren yıldız oyuncu, 2016-17, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında ligin asist lideri oldu.
Harden'ın hem skor üretme hem de takım arkadaşlarına pozisyon hazırlama becerisi, onu kendi neslinin hücum açısından en belirleyici oyuncularından biri haline getirdi.
Hezonja, tecrübeli yıldızın kazanmayı öncelik haline getirmesinin ve çevresindeki oyuncuları geliştirme isteğinin de dikkat çekici olduğunu söyledi:
"Onu 60 sayılık triple-double yapabilen bir oyuncu olarak hatırlıyorum. Ama bu versiyonunu da görmek, Hall of Fame seviyesindeki bir oyuncunun farklı takım arkadaşlarına ve farklı takım koşullarına nasıl uyum sağlayabildiğini çok iyi gösteriyor.
Olağanüstü bir oyuncu."
Hezonja, Harden'ın saha içindeki zekâsının yanı sıra insanlarla kurduğu iletişimi ve kendisine yardımcı olma isteğini de övdü.
Avrupa'dan NBA'e dönen Hırvat oyuncu, yeni takımına alışma sürecinde Harden'ın desteğini hissettiğini belirtti:
"Tecrübesinden gelen saha içi zekâsını görmek ayrı bir şey ama insanlarla iletişim kurma becerisi ve söyledikleri de çok değerli.
Bana ne kadar yardımcı olmak istediğini görüyorum çünkü hikâyemi ve yaptıklarımı anlıyor."
Hezonja, Harden'ın desteğinden ve Cleveland'daki oyuncular ile teknik ekibin kendisini karşılama biçiminden memnun olduğunu da sözlerine ekledi.
Harden'la birlikte oynarken kendisini en çok neyin şaşırttığı sorulan Hezonja, şu yanıtı verdi:
"Basketbol zekâsı. Eskiden ben iki numarada oynuyordum, o da iki numarada oynayan skorer bir oyuncuydu."
Hezonja, Harden'ın gelişimini ve kariyerini nasıl gördüğünü ise şöyle açıkladı:
"Benim gözümde onun yaklaşımı şöyle: 'İki numarada tarihin en iyilerinden biriyim. O zaman bir numaraya geçeyim ve orada da tarihin en iyisi olmaya çalışayım.'
Şu anda onu böyle görüyorum. Sanki iki farklı Harden var ve ikisi de kendi pozisyonunda Hall of Fame seviyesinde."
Harden, Houston Rockets'ta geçirdiği yıllarda NBA'in en üretken skorerlerinden biri haline gelmiş ve 2018-19 sezonunda maç başına 36,1 sayı ortalamasına ulaşmıştı.
İlerleyen dönemde oyun kurucu yönünü de geliştiren yıldız oyuncu, 2016-17, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında ligin asist lideri oldu.
Harden'ın hem skor üretme hem de takım arkadaşlarına pozisyon hazırlama becerisi, onu kendi neslinin hücum açısından en belirleyici oyuncularından biri haline getirdi.
Hezonja, tecrübeli yıldızın kazanmayı öncelik haline getirmesinin ve çevresindeki oyuncuları geliştirme isteğinin de dikkat çekici olduğunu söyledi:
"Onu 60 sayılık triple-double yapabilen bir oyuncu olarak hatırlıyorum. Ama bu versiyonunu da görmek, Hall of Fame seviyesindeki bir oyuncunun farklı takım arkadaşlarına ve farklı takım koşullarına nasıl uyum sağlayabildiğini çok iyi gösteriyor.
Olağanüstü bir oyuncu."
Hezonja, Harden'ın saha içindeki zekâsının yanı sıra insanlarla kurduğu iletişimi ve kendisine yardımcı olma isteğini de övdü.
Avrupa'dan NBA'e dönen Hırvat oyuncu, yeni takımına alışma sürecinde Harden'ın desteğini hissettiğini belirtti:
"Tecrübesinden gelen saha içi zekâsını görmek ayrı bir şey ama insanlarla iletişim kurma becerisi ve söyledikleri de çok değerli.
Bana ne kadar yardımcı olmak istediğini görüyorum çünkü hikâyemi ve yaptıklarımı anlıyor."
Hezonja, Harden'ın desteğinden ve Cleveland'daki oyuncular ile teknik ekibin kendisini karşılama biçiminden memnun olduğunu da sözlerine ekledi.