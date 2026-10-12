Spalletti: 'Tokatlarım seni!'

Cagliari ile Juventus arasındaki karşılaşmada son düdüğün ardından saha kenarında tansiyon yükseldi. Birbirlerine yaklaşan Luciano Spalletti ve Fabio Pisacane'nin buluşması, kısa sürede sözlü tartışmaya dönüştü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Cagliari teknik ekibinden bir ismin araya girmesine rağmen uzaktan tepkisini sürdüren Spalletti'ye hakem Marcenaro kırmızı kart gösterdi. İtalyan hakem, ardından Pisacane'yi de oyundan ihraç etti.
DUDAK OKUMA ANALİZİ
DAZN'ın görüntüler üzerinden yaptığı dudak okuma analizine göre tartışma, Spalletti'nin rakibine "Zaman geçirmekte de iyisiniz." demesiyle başladı.
İkilinin birbirine yaklaşmasının ardından Spalletti'nin "Ne yapıyorsun?" sorusuna Pisacane, "Hayır, sen ne yapıyorsun?" yanıtını verdi. Aynı analize göre Juventus Teknik Direktörü daha sonra "Tokatlarım seni!" ifadesini kullandı.
Pisacane'nin yardımcısının müdahalesiyle iki teknik adam birbirinden uzaklaştırıldı.
SPALLETTI: "HER ŞEY NORMAL"
Yaşananların ardından soyunma odası tüneline götürülen Spalletti, DAZN'a yaptığı açıklamada tartışmayı şu sözlerle anlattı:
"Ne oldu? Onlara iyi olduklarını, iyi oynadıklarını ve zaman geçirmeyi de bildiklerini söyledim. O da bana 'Zaman geçiriyoruz ne demek, hangi zaman?' dedi. Sonra kırmızı kart çıktı ama her şey normal."
PISACANE: "BİR SARILMAYLA BİTEBİLİRDİ"
Kırmızı kartın ardından hakem Marcenaro'ya "Ama ben ne yaptım?" diye tepki gösteren Pisacane ise maç sonundaki açıklamasında Spalletti'yi eleştirdi.
Cagliari Teknik Direktörü, "Her şey bir sarılmayla bitebilirdi, üzücü... Spalletti'nin daha dün endişeli olduğu hissini verdiğini düşünüyorum ve bu, hakkımızı teslim ediyor." dedi.
İlk yarının sonunda Spalletti ile Yerry Mina arasında yaşanan gerginliğe de değinen Pisacane, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlk yarının sonunda görülenler de hoş değildi. Altıncı haftada Juventus, Cagliari'de kazanamayacağı için endişeleniyorsa bu bizi gururlandırmalı."
İKİ TEKNİK ADAM DA SONRAKİ MAÇTA YOK
Disiplin kararları beklenirken Spalletti, Juventus'un Allianz Stadium'da Lazio ile oynayacağı bir sonraki karşılaşmada takımının başında yer alamayacak. Pisacane de Cagliari'nin Monza ile yapacağı maçta kulübede bulunamayacak.
DUDAK OKUMA ANALİZİ
DAZN'ın görüntüler üzerinden yaptığı dudak okuma analizine göre tartışma, Spalletti'nin rakibine "Zaman geçirmekte de iyisiniz." demesiyle başladı.
İkilinin birbirine yaklaşmasının ardından Spalletti'nin "Ne yapıyorsun?" sorusuna Pisacane, "Hayır, sen ne yapıyorsun?" yanıtını verdi. Aynı analize göre Juventus Teknik Direktörü daha sonra "Tokatlarım seni!" ifadesini kullandı.
Pisacane'nin yardımcısının müdahalesiyle iki teknik adam birbirinden uzaklaştırıldı.
SPALLETTI: "HER ŞEY NORMAL"
Yaşananların ardından soyunma odası tüneline götürülen Spalletti, DAZN'a yaptığı açıklamada tartışmayı şu sözlerle anlattı:
"Ne oldu? Onlara iyi olduklarını, iyi oynadıklarını ve zaman geçirmeyi de bildiklerini söyledim. O da bana 'Zaman geçiriyoruz ne demek, hangi zaman?' dedi. Sonra kırmızı kart çıktı ama her şey normal."
PISACANE: "BİR SARILMAYLA BİTEBİLİRDİ"
Kırmızı kartın ardından hakem Marcenaro'ya "Ama ben ne yaptım?" diye tepki gösteren Pisacane ise maç sonundaki açıklamasında Spalletti'yi eleştirdi.
Cagliari Teknik Direktörü, "Her şey bir sarılmayla bitebilirdi, üzücü... Spalletti'nin daha dün endişeli olduğu hissini verdiğini düşünüyorum ve bu, hakkımızı teslim ediyor." dedi.
İlk yarının sonunda Spalletti ile Yerry Mina arasında yaşanan gerginliğe de değinen Pisacane, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlk yarının sonunda görülenler de hoş değildi. Altıncı haftada Juventus, Cagliari'de kazanamayacağı için endişeleniyorsa bu bizi gururlandırmalı."
İKİ TEKNİK ADAM DA SONRAKİ MAÇTA YOK
Disiplin kararları beklenirken Spalletti, Juventus'un Allianz Stadium'da Lazio ile oynayacağı bir sonraki karşılaşmada takımının başında yer alamayacak. Pisacane de Cagliari'nin Monza ile yapacağı maçta kulübede bulunamayacak.