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Samsunspor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink ile yollar ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekipte üst üste alınan kötü sonuçların ardından Alman çalıştırıcının dönemi sona erdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Ekim 2026 13:26 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 13:35
Samsunspor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi!
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Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink dönemi sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karadeniz temsilcisinde son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından Alman teknik adamla yolların ayrılması kararı alındı.

TRABZONSPOR MAĞLUBİYETİ SONRASI AYRILIK

Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup olmuştu.

Ligde üst üste 5 yenilgi alan kırmızı-beyazlılar, bu sezon geride kalan 7 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak yalnızca 4 puan toplayabildi.

ŞUBAT AYINDA GÖREVE GELMİŞTİ

58 yaşındaki Thorsten Fink, Şubat 2026'da Thomas Reis ile yollarını ayıran Samsunspor'un başına geçmişti.

Daha önce Basel, Hamburg, Austria Wien, Vissel Kobe ve Genk gibi takımları çalıştıran Alman teknik adam, Samsunspor'daki görevine yaklaşık 8 ay önce başlamıştı.

AYRILIK KARARI YÜKSEL YILDIRIM İLE GÖRÜŞMENİN ARDINDAN GELDİ

Samsunspor'un Trabzonspor'a sahasında 3-0 mağlup olmasının ardından kırmızı-beyazlı yönetim olağanüstü toplanma kararı almıştı. Gerçekleştirilen toplantıda Thorsten Fink ile yolların ayrılmasına yönelik bir karar çıkmazken, daha sonra Başkan Yüksel Yıldırım ile Alman teknik adam arasında yapılan görüşmelerin ardından ayrılık kararı alındı.

YÜKSEL YILDIRIM 4-5 TEKNİK DİREKTÖRLE GÖRÜŞECEK

Thorsten Fink'in ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Samsunspor, tercihini bir kez daha yabancı çalıştırıcıdan yana kullanacak.

Başkan Yüksel Yıldırım'ın 4-5 teknik direktör adayıyla görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Yapılacak görüşmelerin ardından yeni teknik direktör konusunda nihai kararın verilmesi planlanıyor.

HEDEF KASIMPAŞA MAÇI

Kırmızı-beyazlı yönetim, teknik direktör arayışlarını kısa süre içerisinde tamamlamak istiyor. Samsunspor'da öncelikli hedef, yeni teknik direktörü Süper Lig'de pazar günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasına yetiştirmek olacak.

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