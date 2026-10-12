Tugay Kerimoğlu, Beşiktaş'ta beş ismi övdü: 'Hayranlıkla izledim'

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, maçı ilk yarıda Orkun Kökçü ve Dusan Vlahovic'in penaltıdan kaydettiği gollerle 2-1 kazandı.
Karşılaşmanın ardından Tugay Kerimoğlu, TRT Spor'da katıldığı yayında değerlendirmelerde bulundu. Kerimoğlu, siyah-beyazlı takımda 5 futbolcudan övgüyle bahsederken bir ismi ön plana çıkardı.
"HÜCUM ORGANİZASYONLARINI GELİŞTİREN 5 İSİM VAR"
Kerimoğlu açıklamasında, "Hücum organizasyonlarını geliştiren 5 isim var. Salih, Miretti, Orkun, Cerny ve Vlahovic. Trossard'da sakatlık dönüşü bunlar normal. Hem koruma içgüdüsü hem de ben de bir an önce kendi formumu bulayım düşüncesi var. Ama ben Miretti'yi hayranlıkla izledim." dedi.
"ALLAH SAKATLIK, KAZA BELA VERMESİN"
Fabio Miretti için Tugay Kerimoğlu ayrıca, "Teknik kapasitesi çok iyi ve doğru oynuyor. Basiti tercih eden bir karakter. Sadece takım savunması değil, hücuma destek veren de bir karakter. Kolay değildir ama Allah sakatlık kaza bela vermesin, yarın Salih olmazsa, Ndidi olmazsa Beşiktaş'ın önemli bir ön liberosu olabilir. Oyunu çok doğru okuyup doğru oynuyor." açıklamasında bulundu.
Karşılaşmanın ardından Tugay Kerimoğlu, TRT Spor'da katıldığı yayında değerlendirmelerde bulundu. Kerimoğlu, siyah-beyazlı takımda 5 futbolcudan övgüyle bahsederken bir ismi ön plana çıkardı.
"HÜCUM ORGANİZASYONLARINI GELİŞTİREN 5 İSİM VAR"
Kerimoğlu açıklamasında, "Hücum organizasyonlarını geliştiren 5 isim var. Salih, Miretti, Orkun, Cerny ve Vlahovic. Trossard'da sakatlık dönüşü bunlar normal. Hem koruma içgüdüsü hem de ben de bir an önce kendi formumu bulayım düşüncesi var. Ama ben Miretti'yi hayranlıkla izledim." dedi.
"ALLAH SAKATLIK, KAZA BELA VERMESİN"
Fabio Miretti için Tugay Kerimoğlu ayrıca, "Teknik kapasitesi çok iyi ve doğru oynuyor. Basiti tercih eden bir karakter. Sadece takım savunması değil, hücuma destek veren de bir karakter. Kolay değildir ama Allah sakatlık kaza bela vermesin, yarın Salih olmazsa, Ndidi olmazsa Beşiktaş'ın önemli bir ön liberosu olabilir. Oyunu çok doğru okuyup doğru oynuyor." açıklamasında bulundu.