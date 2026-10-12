Bugün
20:00
Eyüpspor
Göztepe
Bugün
22:00
Coventry City
Newcastle
Bugün
22:00
Levante
Sevilla
Bugün
19:30
Atalanta
Venezia
Bugün
21:45
Torino
Udinese

Tugay Kerimoğlu, Beşiktaş'ta beş ismi övdü: "Hayranlıkla izledim"

Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u 2-1 yendi. Tugay Kerimoğlu, siyah-beyazlılardan 5 futbolcunun performansını ön plana taşırken bir isme ayrı parantez açtı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Ekim 2026 13:02
Haber: Sporx.com
Tugay Kerimoğlu, Beşiktaş'ta beş ismi övdü: 'Hayranlıkla izledim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, maçı ilk yarıda Orkun Kökçü ve Dusan Vlahovic'in penaltıdan kaydettiği gollerle 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın ardından Tugay Kerimoğlu, TRT Spor'da katıldığı yayında değerlendirmelerde bulundu. Kerimoğlu, siyah-beyazlı takımda 5 futbolcudan övgüyle bahsederken bir ismi ön plana çıkardı.

"HÜCUM ORGANİZASYONLARINI GELİŞTİREN 5 İSİM VAR"

Kerimoğlu açıklamasında, "Hücum organizasyonlarını geliştiren 5 isim var. Salih, Miretti, Orkun, Cerny ve Vlahovic. Trossard'da sakatlık dönüşü bunlar normal. Hem koruma içgüdüsü hem de ben de bir an önce kendi formumu bulayım düşüncesi var. Ama ben Miretti'yi hayranlıkla izledim." dedi.

"ALLAH SAKATLIK, KAZA BELA VERMESİN"

Fabio Miretti için Tugay Kerimoğlu ayrıca, "Teknik kapasitesi çok iyi ve doğru oynuyor. Basiti tercih eden bir karakter. Sadece takım savunması değil, hücuma destek veren de bir karakter. Kolay değildir ama Allah sakatlık kaza bela vermesin, yarın Salih olmazsa, Ndidi olmazsa Beşiktaş'ın önemli bir ön liberosu olabilir. Oyunu çok doğru okuyup doğru oynuyor." açıklamasında bulundu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.