Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan yanıtı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barcelona maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa maçının ardından Barcelona maçı için hazır olup olmadığı sorusuna, "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?" şeklinde cevap veren İlkay Gündoğan ile ilgili konuştu.
Okan Buruk, deneyimli orta saha oyuncusu için gelen sorunun ardından, "Ben futbolculuktan geliyorum. Hepimiz bunları yaşadık. Orada bir duygu var. Oyuncular insan, robot değil. Oynamamış, kenarda ısınıp oyuna girmemiş... O yaşta, o profesyonellikte oynamasanız üzülürsünüz. Çok takılmamak lazım. Geçen hafta çok farklı bir maç oynadık. Oyuncuların iyi karakter, iyi insan olduklarını herkesin bilmesi gerekiyor. Yaptığını yanlış anlamamak gerekiyor, orada insani bir üzüntü. Buraya takılmamak gerekiyor. Takım için en iyisini yapmaya çalışıyor. Ben İlkay'dan çok memnunum." yanıtını verdi.
İlkay Gündoğan için Kasımpaşa maçı sonrası ayrılık iddiası gündeme geldi ancak 35 yaşındaki futbolcu, bu haberleri yalanladı.
Yıldız futbolcu, "Transfer haberleri doğru değil. Kışın ötesinde de burada kalmak ve Galatasaray ile bir şampiyonluk daha kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." diye konuştu.
İlkay Gündoğan, 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'da bu sezon 2 maçta 11 dakika süre buldu.
Okan Buruk, deneyimli orta saha oyuncusu için gelen sorunun ardından, "Ben futbolculuktan geliyorum. Hepimiz bunları yaşadık. Orada bir duygu var. Oyuncular insan, robot değil. Oynamamış, kenarda ısınıp oyuna girmemiş... O yaşta, o profesyonellikte oynamasanız üzülürsünüz. Çok takılmamak lazım. Geçen hafta çok farklı bir maç oynadık. Oyuncuların iyi karakter, iyi insan olduklarını herkesin bilmesi gerekiyor. Yaptığını yanlış anlamamak gerekiyor, orada insani bir üzüntü. Buraya takılmamak gerekiyor. Takım için en iyisini yapmaya çalışıyor. Ben İlkay'dan çok memnunum." yanıtını verdi.
İlkay Gündoğan için Kasımpaşa maçı sonrası ayrılık iddiası gündeme geldi ancak 35 yaşındaki futbolcu, bu haberleri yalanladı.
Yıldız futbolcu, "Transfer haberleri doğru değil. Kışın ötesinde de burada kalmak ve Galatasaray ile bir şampiyonluk daha kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." diye konuştu.
İlkay Gündoğan, 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'da bu sezon 2 maçta 11 dakika süre buldu.