Fenerbahçe'nin Aston Villa maçına sürpriz konuk

Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmaya geleceğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci maçında 14 Ekim Çarşamba günü İngiliz ekibi Aston Villa'yı ağırlayacak.
Karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından Bright Osayi-Samuel'e yöneltilen soru dikkat çekti.
ASTON VILLA MAÇINA GELECEK
Osayi-Samuel, kendisine sorulan "Aston Villa maçına gelecek misin?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.
Karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından Bright Osayi-Samuel'e yöneltilen soru dikkat çekti.
ASTON VILLA MAÇINA GELECEK
Osayi-Samuel, kendisine sorulan "Aston Villa maçına gelecek misin?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.