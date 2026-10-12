Bugün
20:00
Eyüpspor
Göztepe
Bugün
22:00
Coventry City
Newcastle
Bugün
22:00
Levante
Sevilla
Bugün
19:30
Atalanta
Venezia
Bugün
21:45
Torino
Udinese

Fenerbahçe'nin Aston Villa maçına sürpriz konuk

Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmaya geleceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Ekim 2026 15:39 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 17:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Aston Villa maçına sürpriz konuk
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmaya geleceğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci maçında 14 Ekim Çarşamba günü İngiliz ekibi Aston Villa'yı ağırlayacak.

Karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından Bright Osayi-Samuel'e yöneltilen soru dikkat çekti.

ASTON VILLA MAÇINA GELECEK

Osayi-Samuel, kendisine sorulan "Aston Villa maçına gelecek misin?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.