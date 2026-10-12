Marco Silva'dan Jhon Duran açıklaması

Benfica Teknik Direktörü Marco Silva, oyuncusu Jhon Duran ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Silva, Duran ile ilgili açıklamalarda bulunan Fred'in sözlerine cevap verdi.
Portekizli teknik adam, "Ben de Fred'i iyi tanıyorum ve nasıl bir insan olduğunu biliyorum. O programın (Podcast) nasıl yürüdüğüne ve sohbetin ne kadar samimi bir ortamda gerçekleştiğine bakarsanız, bundan bir şey çıkarmak bana abartılı geliyor. Arkadaşlar arasında samimi bir sohbetti. Eğer bunun haber değeri taşıdığını düşünüyorsanız... Pek çok şeyden bahsetti ama en olumsuz kısımlar ön plana çıkarıldı." dedi.
FRED NE DEMİŞTİ?
Atletico Mineiro forması giyen Fred, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda Fenerbahçe'de birlikte oynadığı Jhon Duran ile ilgili çarpıcı sözler kullanmıştı.
Fred'in Jhon Duran ile ilgili sözleri şu şekilde:
"Dünyada bugüne kadar beraber oynadığım en çılgın futbolcu Jhon Duran'dı!
O adam hiçbir şeyi takmıyor dostum, ne eğlenceli adam ama! Çok da iyi insan. Ama var ya, hiçbir şeyi umursamıyor.
Biz takılırken ona "Hadi antrenmana" dediğimde "Yok, zaten zenginim, rahatım" diyordu. Öyle bir herif işte, ona sinir oluyordum. "Hayatımı, ailemi, benden sonra gelecek 3 jenerasyonu kurtardım" diyordu.
Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde antrenmanlara çıkıyordu, sonrasında onu da tamamen bıraktı...
Zenit'e gittiğinde 'Ooo, artık daha çok para kazanacaksın' dedim. 'Abi, ne kadar çok o kadar iyi, ne kadar çok o kadar iyi.' diyordu.
Ama şimdi sanırım çocuğu olacak, umarım biraz durulmuştur, biraz sakinleşmiştir."
JHON DURAN'IN PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geçen sezonun ilk yarısında forma giyen Kolombiyalı Jhon Duran, sarı-lacivertlilerde 21 maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı. Duran, yaz transfer döneminde gittiği Benfica'da ise şu ana kadar 13 maçta 2 kez ağları havalandırdı.
Portekizli teknik adam, "Ben de Fred'i iyi tanıyorum ve nasıl bir insan olduğunu biliyorum. O programın (Podcast) nasıl yürüdüğüne ve sohbetin ne kadar samimi bir ortamda gerçekleştiğine bakarsanız, bundan bir şey çıkarmak bana abartılı geliyor. Arkadaşlar arasında samimi bir sohbetti. Eğer bunun haber değeri taşıdığını düşünüyorsanız... Pek çok şeyden bahsetti ama en olumsuz kısımlar ön plana çıkarıldı." dedi.
FRED NE DEMİŞTİ?
Atletico Mineiro forması giyen Fred, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda Fenerbahçe'de birlikte oynadığı Jhon Duran ile ilgili çarpıcı sözler kullanmıştı.
Fred'in Jhon Duran ile ilgili sözleri şu şekilde:
"Dünyada bugüne kadar beraber oynadığım en çılgın futbolcu Jhon Duran'dı!
O adam hiçbir şeyi takmıyor dostum, ne eğlenceli adam ama! Çok da iyi insan. Ama var ya, hiçbir şeyi umursamıyor.
Biz takılırken ona "Hadi antrenmana" dediğimde "Yok, zaten zenginim, rahatım" diyordu. Öyle bir herif işte, ona sinir oluyordum. "Hayatımı, ailemi, benden sonra gelecek 3 jenerasyonu kurtardım" diyordu.
Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde antrenmanlara çıkıyordu, sonrasında onu da tamamen bıraktı...
Zenit'e gittiğinde 'Ooo, artık daha çok para kazanacaksın' dedim. 'Abi, ne kadar çok o kadar iyi, ne kadar çok o kadar iyi.' diyordu.
Ama şimdi sanırım çocuğu olacak, umarım biraz durulmuştur, biraz sakinleşmiştir."
JHON DURAN'IN PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geçen sezonun ilk yarısında forma giyen Kolombiyalı Jhon Duran, sarı-lacivertlilerde 21 maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı. Duran, yaz transfer döneminde gittiği Benfica'da ise şu ana kadar 13 maçta 2 kez ağları havalandırdı.