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İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçında bilet fiyatları

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Ekim 2026 16:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçında bilet fiyatları
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 25 bin, VIP Platinum A/C 20 bin, VIP Gold 15 bin, VIP Silver 10 bin, Batı tribünler 5 bin, Doğu tribünler 4 bin, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 3 bin, Güney-Kuzey kale arkası ise 2 bin liradan satışa çıkarıldı.

Misafir tribün bilet satışı ise İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınacak karar doğrultusunda yapılacak.



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