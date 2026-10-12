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Hoeness'ten UEFA'ya sert tepki: "Yılın şakası!"

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, yoğun fikstür ve Uluslar Ligi organizasyonu nedeniyle UEFA'yı eleştirirken milli araların takımın ritmini olumsuz etkilediğini savundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Ekim 2026 17:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hoeness'ten UEFA'ya sert tepki: 'Yılın şakası!'
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Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, Augsburg ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından futbol takvimine yönelik eleştirilerde bulundu.

Sezon başındaki performans sorunlarını yoğun fikstürle ilişkilendiren 74 yaşındaki futbol insanı, UEFA'nın organizasyon anlayışına tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "EN BÜYÜK MAĞDURLARINDAN BİRİYİZ"

Uzun Dünya Kupası sürecinin Bayern Münih'i olumsuz etkilediğini belirten Hoeness, oyuncuların geç dönmesi ve tatil sürecinin ardından Bundesliga'nın geç başlamasına dikkat çekti.

Hoeness, "Bu uzun Dünya Kupası'nın en büyük mağdurlarından biriyiz. Oyuncularımız çok geç döndü, ardından tatile çıkmak zorunda kaldılar. Bundesliga da ancak 25 Ağustos'ta başladı" dedi.

"BÖYLE BİR DURUMDA RİTMİN KAYBOLMASI NORMAL"

Bundesliga'nın başlamasından kısa süre sonra milli araya girilmesini de eleştiren Hoeness, bu durumun takımın hazırlık sürecini sekteye uğrattığını ifade etti.

Bayern Münih Onursal Başkanı, "Bundesliga başladıktan dört hafta sonra iki haftalık ara verilmesini felaket olarak görüyorum. 18 oyuncumuz milli takımlara gitti. Böyle bir durumda ritmin kaybolması normal." ifadelerini kullandı.

"BU, YILIN ŞAKASI OLMALI"

Kulüplerin futbol takviminin oluşturulmasında daha fazla söz sahibi olması gerektiğini savunan Hoeness, Uluslar Ligi'ni de hedef aldı.

Hoeness, "Oyuncuların maaşlarını kulüpler ödüyor, milli takımlar değil. Uluslar Ligi gibi saçma bir organizasyon da bütün bunların önüne konuluyor. Bu, yılın şakası olmalı." dedi.

AUGSBURG MAÇINI DA DEĞERLENDİRDİ

Augsburg karşısında ilk yarıda ortaya koydukları oyunu eleştiren Hoeness, ikinci devrede ise takımın beklenen seviyeye ulaştığını belirtti.

Karşılaşmanın başlangıcında yenilen gole dikkat çeken Hoeness, "İlk yarıda çok zayıftık. Sekizinci saniyede böyle bir gol yediğinizde işler daha da zorlaşıyor. Ancak ikinci yarıda Bayern, görmek istediğimiz futbolu oynadı. Biraz daha şanslı olsak maçı kazanabilirdik" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

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