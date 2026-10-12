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Paulo Dybala'dan geleceği için mesaj!

Roma forması giyen Paulo Dybala, kariyerini İtalyan ekibinde tamamlamak istediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Ekim 2026 16:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Paulo Dybala'dan geleceği için mesaj!
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Roma forması giyen Paulo Dybala, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Henüz 19 yaşında Palermo'ya transfer olarak İtalya'ya adım atan Dybala, "Burada böyle bir kariyerim olacağını hiç hayal etmemiştim. Bu ülke beni kollarını açarak karşıladı. İnsanlar bir insan ve futbolcu olarak gelişmeme, büyümeme yardımcı oldu. Burada, herkesin hayatında olduğu gibi pek çok duygu, güzel anlar ve hüzünlü anlar var." dedi.

Kariyerini İtalya'da tamamlamak istediğini söyleyen Arjantinli yıldız, "Umarım bu, Roma'da olur ancak şu anda bunu konuşmak için erken." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi için de mesaj veren 32 yaşındaki futbolcu, "Geçen sezon elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bu, hem bize hem de taraftarlarımıza sevinç ve gurur yaşattı. Zorlu geçecek, dünyanın en başarılı takımlarından bazılarıyla karşı karşıya geleceğiz ancak taraftarlarımızın desteğiyle ekstra bir güç kazanacağız." dedi.

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dybala, bu sezon İtalyan ekibinde 7 maçta forma giydi ve 4 asist yaptı.

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