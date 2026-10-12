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Cubarsi'den Galatasaray ve Osimhen sözleri!

Barcelona'nın genç savunmacısı Pau Cubarsi, Galatasaray maçı öncesinde yaptığı açıklamalarda sarı-kırmızılıların atmosferine dikkat çekerken Victor Osimhen'i de dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Ekim 2026 18:52 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 19:06
Haber: Sporx.com
Cubarsi'den Galatasaray ve Osimhen sözleri!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona'da Pau Cubarsi, mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların iç saha atmosferine dikkat çeken İspanyol savunmacı, Galatasaray'ın kalitesini bildiklerini ve kendilerini zorlu bir deplasmanın beklediğini söyledi.

"ÇOK ZOR BİR DEPLASMAN"

Galatasaray'ın sahasında Liverpool ve Juventus'un kaybettiğinin hatırlatılması ve teknik direktör Hansi Flick'in takımla neler paylaştığının sorulması üzerine Cubarsi, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın kalitesini biliyoruz. Buradaki atmosferi biliyoruz. Kulüp olarak ne düşündüklerini biliyoruz."

Genç futbolcu, stadın atmosferi hakkında da konuşarak, "Bu stadı herkes biliyor, tüm dünya biliyor. Pedri yıllar önce burada oynadı ve bize anlattı. Çok karmaşık, zor bir deplasman." dedi.

OSIMHEN'E ÖVGÜ

Barcelona'nın savunmasında görev yapan Cubarsi, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Nijeryalı yıldızla daha önce karşı karşıya geldiğini belirten Cubarsi, "Osimhen'e karşı oynadım. Kaliteli oyuncu. Biraz da kendini geliştirdi. Dünyanın en iyi forvetlerinden biri ve bize karşı zorluk çıkarmaması için elimizden geleni yapacağız biz." ifadelerini kullandı.

Cubarsi, Osimhen ile birkaç yıl önceki ilk maçında karşılaştığını hatırlatarak, "Hücumda ne yapmak istediğini bilen bir rakiple karşılaşmayı bekliyoruz. Kendi sahalarında oynadıkları belli olacaktır." diye konuştu.

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