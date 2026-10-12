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Barcola'dan Premier Lig itirafı

Liverpool'un sezon başında PSG'den kadrosuna kattığı Bradley Barcola, Premier Lig'de maçların daha yüksek tempoda oynandığını ve oyuncuların daha fazla fiziksel efor sarf etmesi gerektiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Ekim 2026 17:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcola'dan Premier Lig itirafı
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Liverpool'un sezon başında PSG'den transfer ettiği Bradley Barcola, Premier Lig ile Ligue 1 arasındaki farkları değerlendirdi.

Sky Sports'a konuşan 24 yaşındaki Fransız futbolcu, İngiltere'de maçların daha yüksek tempoda oynandığını ve oyuncuların daha fazla fiziksel efor sarf etmesi gerektiğini belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ligue 1'de de güçlü ve ikili mücadelelerde etkili oyuncuların bulunduğuna dikkat çeken Barcola, Premier Lig'de ise maç boyunca çok daha fazla koşmak gerektiğini ifade etti.

İki lig arasındaki farkları anlatan Fransız futbolcu, "Ligue 1 ile Premier Lig arasındaki en büyük fark ne mi? Ligue 1 çok fiziksel çünkü güçlü ve ikili mücadelelerde etkili birçok oyuncu var. Burada ise yapmanız gereken koşular açısından daha fazla fiziksel efor gerekiyor. Maçlarda top bir kaleden diğerine sürekli gidiyor ve Ligue 1'e kıyasla daha az taktiksel oynanıyor. Çok fazla koşmanız gerekiyor. İlk birkaç maçımda kramp yaşamamın nedeni de buydu. Yoğunluk çok yüksek." ifadelerini kullandı.

"BU YENİ BİR MEYDAN OKUMA"

Premier Lig'in yüksek temposuna uyum sağlamaya çalıştığını belirten Barcola, İngiltere'deki deneyimini kendisi için yeni bir meydan okuma olarak değerlendirdi.

Fransız oyuncu, "Buraya bunun için geldim. Bu yeni bir meydan okuma. Umarım iyi uyum sağlamayı başarırım." diye konuştu.

24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Liverpool formasıyla şu ana kadar 6 maçta görev aldı. 

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