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Beşiktaş'ta Vaclav Cerny sakatlandı!

Beşiktaş, Kocaelispor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny'nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Çek futbolcunun tedavisine başlandı.

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calendar 12 Ekim 2026 18:49
Beşiktaş'ta Vaclav Cerny sakatlandı!
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Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'den kötü haber geldi. Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile oynanan karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen deneyimli futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüp, yapılan değerlendirme ve MR incelemesinin ardından Cerny'nin sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın resmi açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile oynadığı müsabakanın 30. dakikasında sol uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Vaclav Cerny'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ardından sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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